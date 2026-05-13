Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Xabi Alonso Arne Slot Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

El Liverpool se arrepentirá de mantener a Arne Slot y de dejar que el Chelsea fichara a Xabi Alonso

Opinion
Liverpool
A. Slot
X. Alonso
FEATURES
Chelsea
Premier League

Para los frustrados aficionados del Liverpool, ver cómo el Chelsea ponía fin a una racha de seis derrotas consecutivas al sumar un punto totalmente merecido en Anfield el sábado ya fue bastante duro. La noticia del lunes de que los Blues barajan fichar a Xabi Alonso como su próximo entrenador ha sido un golpe aún mayor para una afición que lucha por ver la luz al final del túnel.

Alonso parecía la solución a los problemas del Liverpool: un ídolo de Anfield y uno de los jóvenes entrenadores más prometedores tras llevar al Bayer Leverkusen a un doblete invicto.

La afición lo quiso como sucesor de Jürgen Klopp en 2024, y desde principios de año se le veía como la única opción para reemplazar a Arne Slot. Por eso, saber que el Liverpool ni siquiera puja por él resulta tan desconcertante como la intención del club de mantener a Slot una temporada más.

  • Arne SlotGetty Images

    Defensa débil

    Tras la salida de Alonso del Real Madrid el 12 de enero, algunos periodistas cercanos al Liverpool minimizaron las peticiones de destituir a Slot y fichar al español, tachándolas de reacción impulsiva de los «E-Reds», la franja más impaciente de la afición en internet.

    Se recordó que el Liverpool no suele despedir a sus entrenadores, y menos aún a los que acaban de ganar un título. Aunque Slot había dirigido la peor racha de resultados en 71 años y la defensa del título acabó en noviembre, se consideraba que aún tenía crédito: los aficionados debían estarle agradecidos por uno de los mejores días de sus vidas.

    Sin embargo, la emoción no debía ocultar las evidencias. Desde la Kop o el sofá, los hinchas veían que el Liverpool estaba perdido y, cinco meses después, Slot aún no ha encontrado soluciones, por lo que hasta los seguidores más prudentes han perdido la fe en el exentrenador del Feyenoord.

    • Anuncios
  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿El colmo para los aficionados?

    El Liverpool no perdió contra el Chelsea este fin de semana, pero fue abucheado al marcharse del campo tras otra actuación descoordinada ante el peor equipo de la liga.

    La protesta más clara llegó en el 66’, cuando la grada estalló tras el cambio de Rio Ngumoha, el único que había iluminado la tarde. Slot alegó después que el joven sufría calambres, pero la razón era casi irrelevante.

    El simple hecho de que la grada cuestionara y abucheara la decisión evidencia la pérdida de confianza en el criterio de Slot. Para muchos, era más lógico retirar al intermitente Cody Gakpo que a su delantero más peligroso.

    La mayoría entiende —aunque no comparte— la cautela de Slot por no sobrecargar al joven en plena formación. Los abucheos reflejaron más la frustración por el conservadurismo del técnico y la pasividad del equipo.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    «¿En serio?»

    Esta temporada el Liverpool ha perdido intensidad en varios partidos, lo que a veces desconecta al equipo. La prensa, antes afable con Slot, ahora se lo reprocha, irritándolo. El técnico se enfureció cuando se sugirió que ordenó replegarse tras el 1-0 ante el Chelsea.

    «Sí, lo dije tras el 1-0 y otra ocasión clara para el 2-0», respondió con sarcasmo. «¿No me visteis gritando “Atrás, defended el área”? ¡Claro que no queremos replegarnos!

    Queríamos seguir adelante, pero ellos se sentían cada vez más cómodos con el balón. Sin extremos, dominaron el centro del campo y nos superaron, aunque sin crear muchas ocasiones.

    «En la primera parte fue difícil corregirlo, pero en el descanso hicimos ajustes.

    No fue perfecto, pues aún nos superaron a veces, pero menos que en la primera parte. Ese ajuste nos permitió dominar en la segunda mitad, aunque sin marcar; estuvimos cerca en dos ocasiones.

    No es justo que se piense que les digo a mis jugadores que se echen atrás y no presionen.

    O no has visto jugar a mis equipos la temporada pasada, gran parte de esta ni siquiera desde que soy entrenador. Parecía que nos replegamos, pero nunca es la intención».

    La pregunta obvia es: si no es la intención, ¿por qué sigue ocurriendo?

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Débil física y mentalmente

    Las lesiones han marcado la temporada del Liverpool. La repetida ausencia de jugadores clave ha mermado la cohesión y regularidad del equipo. Aunque el estilo de posesión de Slot pareció aliviar la carga, muchos futbolistas lucen cansados y sin la fuerza necesaria para competir cada tres o cuatro días.

    El estilo de Slot, basado en la posesión, pareció aliviar la presión al principio, pero muchos jugadores han lucido agotados, sin la forma física necesaria para competir cada tres o cuatro días.

    Algunos atribuyen esto a un descenso del nivel en Anfield; el saliente Mohamed Salah ha insinuado que algunos compañeros no muestran la misma disposición a entrenar en el gimnasio, y el capitán Virgil van Dijk admite que, para evitar repetir una temporada «inaceptable», se necesita mucho trabajo «entre bastidores».

    Slot, molesto ante la idea de una decadencia en Anfield, respondió: «¿Virgil [van Dijk] quiere decir lo mismo que Mo? Mo afirma que el nivel es clave en un club, y estoy totalmente de acuerdo. No le he oído decir que ahora el nivel sea bajo, ¿y tú?

    No me preocupa, digámoslo así. No me preocupa que los estándares sean más bajos la próxima temporada que esta, o que la anterior, o la anterior a esa. No. No me preocupa. En absoluto».

    Los aficionados, sin embargo, sí lo están, y con razón.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN UTD-LIVERPOOLAFP

    «Es fácil jugar contra él»

    Tras la humillante derrota ante el Manchester United de Michael Carrick, Slot admitió que conoce los aspectos en los que el Liverpool debe mejorar.

    «Ya estamos trabajando duro en ello estas últimas semanas, porque tenemos un poco más de tiempo para entrenar», declaró a Sky Sports. «Pero los mismos problemas vuelven a aparecer y eso no es ninguna sorpresa, porque no hay mucho que se pueda cambiar durante la temporada.

    «Para nosotros, para mí, está claro en qué debemos mejorar. Y lo haremos la próxima temporada».

    Al ser consultado sobre las mejoras específicas, respondió: «No, no tiene sentido compartirlas». Habría sido útil revelarlas para cambiar la percepción de los hinchas, quienes lo ven cada vez más sin ideas.

    Por ahora no han visto nada que indique que pueda revertir la mala racha de toda la temporada. Los Reds siguen siendo superados en velocidad y, por tanto, arrollados con regularidad por casi todos los rivales.

    Como afirmó Roy Keane, son “un equipo contra el que es fácil jugar”. En resumen, enfrentarse al Liverpool es el mejor remedio para cualquier rival en crisis, como Wolves, Spurs o Chelsea.

  • Arne Slot 2026Getty Images

    Una temporada desperdiciada

    No sorprende el flojo final de la desastrosa temporada del Liverpool; era previsible por la inacción del club.

    Sus limitaciones se evidenciaron en la mala racha de septiembre a noviembre, y los responsables de Anfield debieron despedir al entrenador o respaldarlo en el mercado de enero.

    En cambio, una temporada que aún podía salvarse se ha malogrado, y ahora la confianza en el entrenador y sus superiores ha desaparecido.

    Se les dijo, casi por la prensa, que los duelos coperos contra Manchester City y París Saint-Germain definirían el futuro de Slot; perdieron los tres sin marcar y encajando ocho goles, y aun así se asegura que el técnico está a salvo.

    Por eso, Jamie Carragher no es el único aficionado que teme una repetición del caso Erik ten Hag en el United, que acabó despidiendo al holandés tras ignorar las alarmas en su segunda temporada.

    Slot admite que ya no puede redimirse en los dos partidos que quedan, pero asegura que, si se cumple el plan de verano, elequipo será otro la próxima temporada.

    Los hinchas temen más de lo mismo y, cuando el club quiera reaccionar, que Alonso ya no esté disponible para rescatarlos.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Copa
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI