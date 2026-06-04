El Liverpool nombra a Andoni Iraola nuevo entrenador para suceder a Arne Slot

El Liverpool ha confirmado que Iraola, de 43 años, será su nuevo entrenador a partir de la temporada 2026-27. Sustituirá a Slot, quien dejó el club el sábado.

Llega en el mejor momento de su carrera tras tres temporadas en la Premier con el Bournemouth, donde su estilo ofensivo llevó a los Cherries a Europa por primera vez al acabar sextos.