El Liverpool necesita DOS extremos ingleses para sustituir a la leyenda Mohamed Salah, que se marcha del club

Otro jugador cuyo fichaje se ha sugerido es Gordon. Aunque la estrella del Newcastle suele jugar principalmente por la banda izquierda, ha demostrado flexibilidad y ganas de desplazarse hacia posiciones más centrales.

«Anthony Gordon juega en la banda izquierda y creo que ahora preferiría ser un jugador de banda izquierda o un número nueve. Le ha gustado jugar ahí arriba con el Newcastle United, así que no estoy seguro de que vaya a ocupar el puesto de Salah en el Liverpool», continuó Waddle.

«Estoy seguro de que podría jugar ahí y hacerlo bien, no digo que no pueda, pero es el tipo de jugador al que le gusta correr hacia los espacios por la banda izquierda cuando está despejada. He visto muchos partidos en los que el equipo contrario ha cambiado a un jugador o ha modificado el sistema debido a lo peligroso que se ha mostrado Anthony Gordon por la izquierda, así que, ¿por qué desperdiciar eso?».