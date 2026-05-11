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El Liverpool ha compartido imágenes del monumento en honor a Diogo Jota y André Silva, que se colocará en la 97 Avenue, frente a Anfield
Un corazón para un héroe en la Avenida 97
El club ha presentado el diseño de «Forever 20», una escultura permanente cerca de la tribuna principal. Se instalará en la 97 Avenue, donde los aficionados dejaron bufandas, pancartas y flores tras el accidente en España que costó la vida a los hermanos.
Su pieza central es un corazón en movimiento, alusión directa a la celebración de Jota tras marcar. El diseño se disfruta desde varios ángulos: según se mire, aparece el 20 de Jota o el 30 de Silva.
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Las voces de los aficionados, inmortalizadas en piedra
En un emotivo gesto, el club confirmó que el monumento incorporará los objetos dejados por los aficionados durante el luto. Estos recuerdos se integraron en el zócalo de piedra Granby Rock-faced mediante reciclaje, manteniendo viva la emoción de la afición como base del lugar.
El zócalo llevará grabada con láser una dedicatoria formal a los hermanos. Además, para reflejar la vida de Jota fuera del campo, el diseño incluye toques personales, como el detalle de un mando de videojuegos, en honor a su pasión por los eSports.
La letra de una canción favorita del Kop
La música será clave: la letra del famoso cántico de Jota se grabará en el monumento. La canción sigue sonando en Anfield; la afición la entona en el minuto 20 para honrar al hombre que marcó tantos goles decisivos para los Reds.
Aunque aún no hay fecha de inauguración, el club quiere que el espacio invite a la reflexión y permita a los aficionados rendir homenaje al «chico de Portugal» que marcó a Merseyside.
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Un homenaje eterno al número 20
El monumento «Forever 20» asegura que el legado de Jota permanezca con el equipo. Este año, los Reds retiraron para siempre la camiseta 20 en todos sus equipos.