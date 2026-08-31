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Todo sobre apuestas en GOAL
Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

El Liverpool está pagando de más por Bradley Barcola, pero fichar por el Liverpool ofrece al veloz francés la oportunidad de convertirse en una superestrella global: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
Damián Martínez
Manchester City
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter Milán
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Ronald Araújo
Víctor Muñoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
1ª División

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años haya un Mundial. Más bien, porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres de primer nivel protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del mercado el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda pensando qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha salido mejor parado de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. Durante el mercado de verano, calificaremos cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, de la temporada de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    31 de agosto: Bradley Barcola (del Paris Saint-Germain al Liverpool, 123 millones de libras)

    Para el PSG: Los campeones de Francia probablemente nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon en 2023. Barcola ha rendido bien en el PSG, pero no ha terminado de hacerse indispensable, así que el club ha estado brillante al sacar una cifra de nueve dígitos al Liverpool. Luis Enrique, además, se anticipó a este momento con las llegadas de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, lo que garantiza que el PSG no será un equipo peor sin Barcola. De hecho, ahora será más fácil para Luis Enrique alinear un once más consistente una vez que el jugador de 23 años ya no entra en la ecuación. Barcola quería un papel más protagonista que el PSG simplemente no podía ofrecerle, por lo que esta operación también ayudará a mantener la armonía en el vestuario mientras el equipo persigue aún más éxitos esta temporada. La cantidad final también colocará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, esta era una decisión obvia. Nota: A+

    Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha repartido 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a entrar y salir constantemente del once inicial. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y en Liverpool creerán que puede ser aún más decisivo como pieza fija del plan táctico de Andoni Iraola. Aunque es más eficaz partiendo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo por la derecha y le devuelve al Liverpool el pedigrí de máximo nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad explosiva y su estilo directo encajan de forma ideal con Iraola, que exige una alta intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia delante. Barcola sin duda aportará más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora tanto para el Tottenham como para el Manchester City en este mercado. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tiene margen de error como jugador de 120 millones de libras. Liverpool ha pagado de más y no hay forma de saber si se adaptará al instante a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. La afición y los comentaristas se le echarán encima enseguida a Barcola si atraviesa cualquier problema de adaptación, y Liverpool se ha expuesto a volver a ser objeto de burla por sus decisiones en el mercado tras las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para manejar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría argumentarse fácilmente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresaba con libertad cada vez que saltaba al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios futbolistas de clase mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra ahora mismo en esa categoría, y está en el ocaso de su carrera con 35 años. En comparación, Barcola lo tuvo fácil en el PSG frente al desafío al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador que gane partidos para el Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia necesaria para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en sus primeras fases sugiere que es mentalmente fuerte. Habría sido muy difícil que Barcola llegara alguna vez a convertirse en candidato al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros de equipo, incluido Vitinha, pero liderar una oleada de títulos del Liverpool bien podría meterle en la pelea. Siempre que salga con todo desde el primer momento y ponga el trabajo necesario, este podría ser el movimiento que catapulte a Barcola al estrellato. Nota: A-

    James Westwood

    • Anuncios
  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 de agosto: Allan (del Palmeiras al Manchester City, 34 millones de libras)

    Para el Palmeiras: Después de rechazar la oferta inicial de 21 millones de libras del City, el Palmeiras ha hecho muy bien en sacarle 13 millones de libras más al club de la Premier League por un canterano que no era una superestrella insustituible. El gigante brasileño obtiene un beneficio neto con el jugador de 22 años en una operación que encaja con su modelo de desarrollar futbolistas formados en casa antes de venderlos por una cantidad importante cuando se consolidan en el primer equipo. Allan es otro gran caso de éxito para el club, tras las recientes ventas de Estevao al Chelsea y Endrick al Real Madrid. En lo estrictamente futbolístico, mientras tanto, Allan no va a dejar un vacío enorme en el equipo. Su flexibilidad táctica y su impresionante capacidad de trabajo le convirtieron en uno de los favoritos del entrenador Abel Ferreira, pero sus números en el último tercio fueron decepcionantes. El Palmeiras lidera actualmente la clasificación de la Serie A brasileña y no habría hecho caja con Allan si no se sintiera confiado para seguir adelante y conquistar títulos sin él en la parte final de su campaña de 2026. Nota: A

    Para el Man City: Ceder a las exigencias del Palmeiras respecto a la tarifa final por Allan demuestra lo desesperado que está ahora mismo el City. Enzo Maresca solo cuenta con Jeremy Doku y Antoine Semenyo para las bandas, con Savinho y Omar Marmoush fichados por el Tottenham, mientras que también se espera que Jack Grealish se marche antes de que cierre el mercado de verano. Allan le da al nuevo técnico del City una opción más, con la versatilidad suficiente para jugar en ambas bandas y como carrilero si hace falta. Como jugador generoso en el esfuerzo, con un despliegue físico que nunca parece agotarse, Maresca podrá confiar en Allan para darle al City una presencia física extra. Sin embargo, es poco probable que vaya a marcar una gran diferencia en el último tercio. De hecho, Allan solo suma cuatro goles y dos asistencias en la Serie A esta temporada, y necesitará mejorar su toma de decisiones y su ejecución para convertirse en un nombre habitual en el City. No hay duda de que el potencial está ahí; con la técnica y la velocidad para volver locos a los defensas y el timing para cortar jugadas a voluntad, Allan debería ser una incorporación útil en ambas áreas para Maresca. Los aficionados simplemente deben moderar sus expectativas con un jugador que todavía tiene bastantes asperezas por pulir. Nota: B-

    Para Allan: Un traspaso ilusionante que le da al joven la plataforma para seguir adelante y ganarse un sitio en la selección absoluta de Brasil. Allan tendrá ahora la oportunidad de ponerse a prueba en la élite de la Premier League y la Champions League, una recompensa justa por la dedicación y la profesionalidad que ha mostrado en el Palmeiras. Las exigencias estructuradas y centradas en la posesión de Maresca también deberían venirle como anillo al dedo a Allan. El técnico italiano favorece a los hombres de banda capaces de intercambiar posiciones con fluidez y de meterse por dentro en el centro del campo durante la fase de construcción. Allan tiene la capacidad técnica para hacer exactamente eso, y sus cualidades en la presión tras pérdida son perfectas para el sistema de línea adelantada de Maresca. Eso sí, tendrá que pelear por cada segundo de juego dada la profundidad de plantilla del City. Pasar de ser un titular garantizado a un papel secundario traerá frustración de forma natural, y la intensidad del fútbol de la Premier League podría suponer un choque cultural. Allan tiene que agachar la cabeza y aprovechar al máximo cada oportunidad que tenga, o de lo contrario esos 34 millones empezarán a pesar mucho. Nota: B

    James Westwood

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (del Aston Villa al Al-Hilal, 60 millones de euros)

    Para el Villa: Conseguir 50 millones de libras por un delantero que cumple 31 años en diciembre es una operación impresionante del Villa. Nunca iba a haber un mejor momento para hacer caja y, como más o menos admitió Unai Emery, Watkins ya no quería estar en Villa Park. Es un golpe ver marcharse a un jugador tan talismánico, y su sustituto Nicolas Jackson no estará a la altura, pero habría sido mucho peor mantener a un Watkins descontento que podría haber distraído al equipo de cara al futuro. Emery estará triste de que se haya llegado a esto. Con Morgan Rogers, Ezri Konsa y Youri Tielemans también fuera, al Villa realmente le habría venido mejor no perder a otro líder del vestuario. El capítulo final no ha sido bonito, pero Watkins es un icono moderno del Villa que marcó al menos 15 goles en la Premier League en cada una de las últimas cuatro temporadas. El Villa no podrá confiar en que Jackson aporte de forma constante las mismas cualidades decisivas. La cifra es magnífica, pero esta saga seguirá dejando un sabor amargo. Nota: C+

    Para el Al-Hilal: Un movimiento inteligente en medio de las informaciones que aseguran que el club busca rescindir el contrato de Karim Benzema. Watkins ofrece más en punta, dado que llega tras una temporada de 21 goles en un equipo puntero de la Premier League. El Al-Hilal puede estar seguro de que Watkins es capaz de liderar el ataque hasta el final de su contrato de tres años. Debería convertirse de inmediato en candidato a la Bota de Oro junto a nombres como Cristiano Ronaldo y el ex del Brentford Ivan Toney, mientras el Al-Hilal aspira a recuperar el título de la Saudi Pro League arrebatándoselo al Al-Nassr. Fichar a un jugador del calibre de Watkins también hará que el Al-Hilal confíe en ganar su primera AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins sigue siendo un internacional en activo con Inglaterra, con la velocidad y la astucia para convertirse en un éxito enorme. Es un golpe increíble del Al-Hilal que demuestra que el atractivo financiero de Arabia Saudí no va a desaparecer a corto plazo. Nota: A+

    Para Watkins: Una vergüenza absoluta. En enero del año pasado, Watkins fue objeto de una oferta del Arsenal y, según se informó, había sido un objetivo a largo plazo del Manchester United. Este verano hubo suficiente interés de la Premier League por Watkins como para que siguiera en la élite, o podría haberse unido al Fenerbahce tras supuestamente haber acordado las condiciones personales con el club turco, lo que aun así habría sido mucho mejor que poner rumbo a Arabia Saudí. Watkins está sacrificando los últimos buenos años de su carrera por una cuenta bancaria más abultada, y el experto en fútbol saudí Mohamed Qutob dijo a Radio WM que pasará a ganar «un mínimo de 20 millones de libras al año», con el salario considerado libre de impuestos. Sería comprensible si Watkins fuera un jugador de más edad con poco que ofrecer ya, pero no es el caso. Probablemente podría brillar en cualquier gran club europeo y seguir siendo un activo importante para Inglaterra. También cobraba, según se informó, 130.000 libras a la semana en el Villa, más que suficiente para vivir con comodidad económica. Este movimiento desprende una nauseabunda falta de ambición, y debería avergonzarse por la forma en que ha arrinconado al Villa. Watkins debería ser vetado de la selección inglesa después de hacer caja en la cima de su carrera. Un negocio horrible y deplorable que no hace más que contribuir a que los aficionados pierdan aún más la fe en la magia del fútbol. Nota: F

    James Westwood

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 de agosto: Emiliano Martínez (del Aston Villa al Chelsea, 7,5 millones de libras)

    Para el Villa: Vender a Martinez se convirtió en una necesidad después de que el Villa fichara a Zion Suzuki, procedente del Parma. El campeón del mundo argentino nunca habría aceptado ser el suplente de Suzuki, y eso podría haber causado fricciones en el vestuario. Tampoco habría tenido sentido que el Villa mantuviera a un Martinez descontento por segundo año consecutivo. Su compromiso fue puesto en duda tras el fallido cambio al Manchester United del año pasado, y otro intento frustrado de salir seguramente habría hecho que su motivación tocara fondo. Enviarlo al Chelsea en su lugar también es una victoria para el Villa; como octava operación entre los clubes en los últimos cuatro años, esto no hace más que reforzar aún más su relación. Aunque seguía siendo una gran personalidad y uno de los favoritos de la afición, este era el momento adecuado para que el Villa sacara a Martinez de su masa salarial. Aceptar una pérdida importante respecto a la inversión inicial de 20 millones de libras por el exguardameta del Arsenal escocerá un poco, pero no había ninguna razón lógica para que el Villa siguiera pagando su elevado salario. Nota: B+

    Para el Chelsea: Aunque Martinez se ha vuelto algo más propenso al error en los últimos años, no hay duda de que supone una mejora enorme respecto a Robert Sanchez. El español había sido una gran debilidad para el Chelsea durante demasiado tiempo; nunca habría podido volver a pelear por los títulos más importantes si hubiera seguido siendo el número 1. Martinez aporta pedigrí contrastado en la Premier League, y es un líder natural con una mentalidad de ganar a cualquier precio. Llevarse al ganador en dos ocasiones del Trofeo Yashin por solo 7,5 millones de libras es un auténtico golpe para el Chelsea, cuyas opciones no solo de clasificarse para la Champions League, sino también de poder disputar con el Arsenal la carrera por el título, ahora parecen mucho mayores. Es un jugador de grandes citas que no tendrá problemas para gestionar la presión que conlleva la vida en Stamford Bridge, y también será un mentor ideal para el portero suplente Mike Penders. El once titular de Xabi Alonso tiene ahora un aspecto temible. Nota: A+

    Para Martinez: Este es el paso adelante que el héroe argentino llevaba tiempo buscando a nivel de clubes, pese a la ausencia actual de fútbol de Champions League en el Chelsea. El ciclo de Martinez en el Villa había terminado claramente, y el club podría afrontar una temporada de transición complicada tras perder a tantos otros jugadores clave. En marcado contraste, el Chelsea está preparado para volver a convertirse en una fuerza de élite. Martinez tiene ahora la oportunidad de escribir otro capítulo glorioso en su extraordinaria carrera en uno de los clubes más grandes de Europa. La Juventus también seguía al jugador de 33 años, pero Martinez sigue siendo lo bastante bueno como para triunfar en la Premier League, que desde hace ya tiempo ha sido superior a la Serie A. Cambiar Villa Park por Stamford Bridge debería ser un proceso natural para Martinez, entre otras cosas porque encaja de maravilla en el sistema 3-4-2-1 de Alonso. El argentino se siente cómodo sacando el balón desde atrás, a diferencia de Sanchez, y debería sobresalir como portero-líbero protegiendo la línea defensiva adelantada del Chelsea. Sin duda, Martinez sentirá que puede lograr todos los objetivos que le quedan en su carrera con el Chelsea y, quién sabe, quizá eso incluso le lleve a prolongar su carrera internacional con Argentina uno o dos años más. Nota: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (del Chelsea al Aston Villa, 65 millones de libras)

    Para el Chelsea: Asegurar un beneficio tan grande por un jugador al que ficharon inicialmente por solo 32 millones de libras y que no entraba en los planes de Xabi Alonso es una jugada maestra del Chelsea. Resistirse al impulso de volver a ceder a Jackson, pese al interés del Atlético de Madrid, también ha dado sus frutos, con su salario de 100.000 libras a la semana ya fuera de las cuentas del club de forma definitiva. Jackson nunca terminó de convencer en sus dos primeras temporadas en Stamford Bridge, y la historia fue la misma en su cesión al Bayern de Múnich el curso pasado. Nunca iba a tener sitio por delante de Joao Pedro o Danny Welbeck, así que la venta iba en el mejor interés del Chelsea. Dicho todo esto, cualquier crisis de lesiones en ataque podría hacer que la operación envejezca mal. Además, están reforzando a un rival directo por las plazas de clasificación para la Champions League, y dejaría en mal lugar al Chelsea que Unai Emery lograra de repente desbloquear todo el potencial de Jackson. Aun así, el Chelsea siempre podrá decir que la oferta era demasiado buena como para rechazarla: recuperar hasta 65 millones de libras por la versión actual de Jackson sin duda habrá provocado apretones de manos por doquier en la sala de juntas. Nota: A-

    Para el Villa: Jackson, sencillamente, no vale una cifra récord en la historia del club para el Villa. Es un rematador tremendamente irregular y no tiene el mismo juego global que Ollie Watkins. Sí, es cinco años más joven que el hombre al que reemplaza, pero no tiene ni de lejos el mismo pedigrí en la Premier League. Aunque Jackson marcó unos respetables 24 goles en 65 apariciones ligueras con el Chelsea, falló muchas más ocasiones de las que convirtió y tenía tendencia a ver tarjetas absurdas. Sin embargo, Jackson sí tiene una buena relación con Emery tras trabajar con el técnico español en el Villarreal, y el fluido sistema de Emery permitirá al jugador de 25 años moverse en horizontal y generar superioridades en las bandas; no tendrá que estar fijado entre dos centrales como le ocurría en el Chelsea. El Villa también suele atacar con dos hombres arriba, así que Jackson no quedará aislado en ningún momento. Cuesta verlo transformándose en un goleador prolífico, pero un Jackson con confianza debería rendir a medida que aumente su participación en juego abierto. Eso sí, no es un fichaje que vaya a ilusionar realmente otra vez a la afición del Villa, después del impacto de su derrota por 4-0 ante el Brighton en la jornada inaugural. Sería un error que el Villa no buscara más cobertura ofensiva antes del cierre de mercado, porque Jackson no es lo bastante bueno como para liderar otro asalto al top 5. Nota: C+

    Para Jackson: Después de dos años de inconsistencia y oportunidades limitadas con el Chelsea y el Bayern, Jackson estará encantado de haber encontrado un papel protagonista a las órdenes de un entrenador que anteriormente sacó lo mejor de él. Emery entiende perfectamente las fortalezas tácticas y las necesidades psicológicas de Jackson, y se sentirá más valorado desde el primer momento de lo que jamás se sintió en el Chelsea. Sin embargo, ponerse en la piel de Watkins es una tarea desalentadora y no se le concederá ninguna paciencia debido a su ridícula tarifa. Si Jackson no empieza con buen pie, los problemas colectivos del Villa continuarán, y el equipo de captación será duramente criticado por asumir una apuesta tan cara. Las comparaciones constantes con Watkins podrían pesarle: mucho dependerá de su fortaleza mental. Jackson, al menos, ha escapado de la nube de incertidumbre que le perseguía en el Chelsea y de la inestabilidad que ha frenado al club en los últimos años. El Villa le ofrece un entorno más estable y fútbol de Champions League, lo que da a Jackson la oportunidad de un verdadero nuevo comienzo. Es el mejor escenario que podía haber esperado a estas alturas de su carrera, pero ahora el delantero senegalés debe demostrar que ha aprendido de los errores del pasado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (del Manchester City al Tottenham, cedido)

    Para el Manchester City: Un caso un tanto extraño para el City, que ha optado por desprenderse de Marmoush apenas temporada y media después de su llegada desde el Eintracht Frankfurt con una reputación en pleno auge. Disputarle a la máquina de hacer goles Erling Haaland un puesto de titular en punta es una tarea poco envidiable para cualquier delantero, y probablemente el City considere que Marmoush no acabó de destacar precisamente cuando Pep Guardiola le dio oportunidades. Su única temporada completa estuvo condicionada por sus inevitables minutos limitados, una lesión de rodilla y su convocatoria con la selección de Egipto para la Copa Africana de Naciones. De forma reveladora, no fue hasta finales de enero de este año cuando por fin marcó su primer gol en la Premier League de la 2025-26. Marmoush puede señalar con razón su falta de tiempo de juego, dado que tuvo seis participaciones de gol en el equivalente a unos 7,5 partidos la temporada pasada, pero simplemente nunca iba a desbancar a Haaland del once inicial y, con 27 años, apenas sorprende que el City haya aprovechado la oportunidad para sacar algo de dinero, con el Tottenham dispuesto a pagar hasta 60 millones de libras para fichar a Marmoush de forma permanente el próximo verano tras su cesión inicial al norte de Londres. Será interesante ver cómo lo reemplaza el City, porque quien llegue tendrá que conformarse con chupar banquillo. Nota: B+

    Para el Tottenham: Otro gasto excesivo más en un verano de operaciones desconcertantes por parte del Tottenham. Marmoush no ha hecho ni mucho menos lo suficiente en Mánchester como para justificar que el City obtenga un pequeño beneficio sobre lo que pagó por él en enero de 2025, mientras los Spurs siguen arrojando dinero a sus problemas tras coquetear con el descenso en temporadas consecutivas; Marmoush sigue a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Savinho al incorporarse al conjunto del norte de Londres por una cantidad que acabará demostrando ser desorbitada. Aunque Marmoush aparentemente ha tenido problemas para adaptarse a la Premier League, el Tottenham confiará en que la llegada del jugador de 27 años solucione por fin lo que ha sido una posición problemática desde que Harry Kane se marchó al Bayern de Múnich hace tres años; tanto Richarlison como Dominic Solanke han estado lastrados por las lesiones y la irregularidad. Los Spurs deben creer que, con minutos, Marmoush puede convertirse en un delantero de élite de la Premier League, capaz de hacer goles cuando sea la referencia principal en punta, pese a sus dificultades en el Etihad. En ese sentido, es un movimiento ilusionante y uno que podría ayudar al conjunto del norte de Londres a reducir la distancia con sus rivales. Nota: C+

    Para Marmoush: Con la perspectiva que da el tiempo, Marmoush probablemente sienta que no debería haberse molestado en fichar por el City el año pasado, ya que su breve etapa terminó desarrollándose de la manera que muchos habrían esperado, dado que tenía el importante obstáculo de Haaland cerrándole el camino hacia el éxito en Mánchester. Aunque pueda parecer un poco prematuro, no se puede reprochar al delantero que busque un nuevo comienzo en la Premier League. Aunque probablemente no vaya a pelear por títulos, Marmoush tiene ahora la oportunidad de mudarse a Londres y convertirse en un héroe para los Spurs, donde debería contar con la expectativa de ser titular fijo en punta. Está por ver si puede convertirse en el tipo de goleador que el club ha echado mucho de menos desde la salida de Kane. Marmoush estará decidido a recuperar el nivel goleador que convenció al City para gastar una gran suma en él en primer lugar, pero necesitará empezar con fuerza para evitar tener problemas con el notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (del Chelsea al Nottingham Forest, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: A primera vista, parece un buen negocio para el Chelsea. De algún modo, ha conseguido vender a Delap por 20 millones de libras más de lo que pagó al Ipswich Town por él hace solo un año, y la inyección inmediata de efectivo podría ayudarle a cerrar más operaciones antes de que se cierre el mercado de fichajes. Sin embargo, según los informes, un 20 % de la plusvalía irá directamente al Ipswich por una cláusula de reventa incluida en el acuerdo que llevó a Delap a Stamford Bridge. Su salida también deja potencialmente a Xabi Alonso con solo Joao Pedro y el veterano delantero Danny Welbeck como opciones para el puesto de '9', con Nicolas Jackson y Emmanuel Emegha también muy vinculados con posibles salidas. Aun así, es un riesgo calculado por parte del técnico del Chelsea. Alonso decidió rápidamente que Delap no era el perfil adecuado para su sistema, y el Chelsea lo ha traspasado sin contemplaciones en lugar de permitir que su valor se depreciara como suplente sin protagonismo. El Chelsea no sacó la mejor versión de Delap en medio de una temporada de caos en el banquillo, y desprenderse de él tan pronto es una admisión de fracaso, pero la enorme cifra final amortigua perfectamente el golpe. Delap acabó completamente eclipsado por Pedro, también fichado en 2025, y no tenía sentido retenerlo otro año. Nota: B+

    Para el Forest: Batir el récord de traspaso del club para fichar a un jugador que solo marcó un gol en la Premier League en 28 apariciones en la Premier League con el Chelsea no deja una gran imagen. Si Delap fracasa en el City Ground, el Forest quedará públicamente en evidencia y su margen futuro respecto al PSR podría verse seriamente afectado. Invertir tanto en un jugador de 23 años que ha tenido problemas de forma y estado físico durante el último año es un movimiento muy desesperado, se mire como se mire. Aun así, el Forest sí necesitaba otro delantero tras el traspaso de Taiwo Awoniyi al Coventry por 9 millones de libras. Igor Jesus y Chris Wood, de 35 años, fueron ineficaces en las dos derrotas consecutivas del Forest ante el Leeds en la Premier League y la Carabao Cup, y Delap puede aportar la energía que tanto falta. En su mejor versión, el exjugador del Ipswich puede ser una pesadilla para las defensas por su potencia física y sus conducciones a gran velocidad. Además, es un rematador sólido con ambas piernas y llegará con hambre de reivindicarse tras una etapa tan frustrante en el Chelsea. Obviamente, Oliver Glasner cree en el potencial de Delap, o este acuerdo nunca se habría cerrado. La cuestión es si podrá soportar la enorme presión que tendrá sobre los hombros desde el primer minuto en otro club ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este es un momento crítico en la todavía incipiente carrera de Delap. Dejó escapar su oportunidad en el Chelsea, pero triunfar en el Forest podría devolverle al camino para convertirse en internacional absoluto con Inglaterra. Aquel delantero centro casi imparable que tiró del Ipswich en su campaña 2024-25 en la Premier League sigue estando ahí en alguna parte, y este cambio de entorno podría volver a sacarlo a relucir. Delap era la quinta opción en el Chelsea y ni siquiera tenía dorsal, pero entrará directamente como el hombre de referencia del Forest. Por eso, el City Ground es el lugar ideal para que recupere la confianza, y el estilo de juego de Glasner debería venirle como anillo al dedo. El Forest de Glasner está diseñado para jugar un fútbol directo, de alta intensidad, que hace daño al rival en las transiciones, justo para lo que Delap está hecho. Tiene el físico imponente, la agilidad y la velocidad para atacar el espacio a placer; la cuestión es si sabrá aprovechar las ocasiones cuando empiecen a llegar. Delap ha tenido la suerte de caer de pie, pero una tercera oportunidad a este nivel no volverá a presentarse: ahora es todo o nada. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (del Manchester City al Newcastle, 52 millones de libras)

    Para el Manchester City: Recuperar por completo los 50 millones de libras que pagó al Oporto por Gonzalez en enero de 2025 es todo un logro, teniendo en cuenta el poco impacto que tuvo en el Etihad Stadium. Nunca llegó a asentarse en un rol definido en Mánchester, y el dinero de su venta debería ayudar al City en su intento de fichar a Enzo Fernandez. Sin embargo, si esa operación no se cierra antes de la fecha límite, el City se quedará muy corto de opciones en el centro del campo. Gonzalez es el cuarto centrocampista del primer equipo que sale en este mercado tras Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. A día de hoy, Enzo Maresca solo puede contar en la sala de máquinas con los fichajes veraniegos Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, además de Mateo Kovacic. Puede que no fuera un jugador clave, pero Gonzalez era muy capaz de aportar cobertura y nunca daba menos del 100 %. Podría ser fácilmente una venta de la que el City termine arrepintiéndose pronto, ya que no hay garantías de que Anderson y Bouaddi justifiquen sus astronómicos precios en los próximos meses. Nota: C

    Para el Newcastle: La llegada de Gonzalez suaviza el golpe de perder al dúo clave del centro del campo formado por Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, y el español puede ser un mentor valioso para el también nuevo fichaje Sean Steur, que sigue estando muy verde con solo 18 años. Puede ejercer como organizador posicional en el sistema de Newcastle de Matthias Jaissle gracias a su pase que rompe líneas y a su impresionante tasa de recuperaciones altas, la mejor de Europa la temporada pasada entre todos los centrocampistas con al menos 900 minutos jugados (2,13). Como jugador físicamente fuerte, con experiencia en la Premier League y con los mejores años de su carrera aún por delante, el futbolista de 24 años puede acabar siendo una compra muy inteligente para el Newcastle. Sin embargo, los aficionados que esperen que Gonzalez sustituya directamente la influencia de Guimaraes se engañan a sí mismos. Es más un jugador de destrucción que de creación, y por eso no supone ni de lejos la misma amenaza en el último tercio. Este no es el fichaje transformador que necesita el Newcastle para volver a pelear por los seis primeros puestos, pero sí debería servir en gran medida para evitar que caiga a la lucha por el descenso. Nota: B

    Para Gonzalez: Aunque sin duda supone un paso atrás en términos de competitividad al máximo nivel, este es un movimiento positivo para Gonzalez en líneas generales. Nunca fue un titular habitual en el City, pero entrará directamente en el once del Newcastle de Jaissle como miembro clave del equipo. Si logra impulsar a las Urracas de vuelta hacia la zona alta de la tabla, la cotización de Gonzalez alcanzará nuevas cotas y pasará a ser visto como un jugador especialista, en lugar de simplemente una opción de rotación decente. Sin embargo, no se incorpora a un entorno estable que favorezca un despegue inmediato. El Newcastle está en una fase de transición que, de forma natural, vendrá acompañada de mucha frustración, y Gonzalez asumirá una carga mucho mayor sin los jugadores de talla mundial que tenía a su lado en el City. Es un desafío intimidante, y no se ve facilitado por su precio de 52 millones de libras, lo que significa que no se le dará mucho tiempo para adaptarse. Dicho esto, tiene las cualidades mentales y físicas para estar a la altura, y sus opciones de entrar en la selección española serán mayores debido al aumento sustancial de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro pago enorme. Bouaddi solo tenía 13 años cuando se incorporó al Lille en 2021, pero no tardó en empezar a hablarse de él como el canterano con más proyección del club desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso por varios millones de libras del centrocampista defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los grandes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su partido del Mundial contra Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires este verano. Aun así, sigue siendo una cantidad increíble para el Lille, que anteriormente había tasado a Bouaddi en alrededor de 70 millones de libras. Ya había ingresado muchísimo dinero por jugadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que con la venta de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio puro para un club con una merecida reputación por desarrollar y formar a grandes talentos jóvenes. Nota: A+

    Para el City: El recambio de Rodri. En realidad, nunca hubo demasiadas dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, incluso después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades liderando a La Roja hacia la gloria en el Mundial de 2026. Así que el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor a su altura. Hay que decir que ha logrado ambos objetivos: 65 millones de libras es una muy buena cifra por un jugador de 30 años que no hace mucho se recuperó de una lesión del ligamento cruzado anterior; y, aunque está claro que el City ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es evidente y enorme. Por supuesto, sigue siendo muchísimo pedirle a un jugador de 18 años que llene de inmediato el inmenso vacío dejado por uno de los mejores mediocentros defensivos que ha visto este deporte. Pero también hay que decir que el City ha fichado al centrocampista defensivo con más proyección del mundo en la actualidad (¡al Liverpool realmente le habría venido bien fichar a Bouaddi!). Sin embargo, si puede solucionar de inmediato todos los problemas ya evidentes del City con Enzo Maresca, esa es otra cuestión completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre estuvo destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi tiene fama de ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también cree firmemente en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, y esa es en parte la razón por la que cambió su lealtad internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Las asombrosamente maduras actuaciones de Bouaddi en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no se le va a perdonar mucho dada la cifra de su fichaje. Pero desde luego parece tener la inteligencia, la confianza y la templanza necesarias para soportar la intensidad increíble del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle parte de la presión para rendir desde el primer momento. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. Las Gaviotas pudieron levantar algunas cejas al desembolsar 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado grandes frutos al obtener un enorme beneficio apenas tres años después. Es cierto que el valor de Baleba ha caído desde el verano pasado, cuando el Brighton exigía más de 100 millones de libras al United mientras el jugador atravesaba una temporada un tanto irregular, con su entrenador Fabian Hurzeler creyendo que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar los 100 millones de libras o más este verano, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una buena operación para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma inconsistente. El club de la costa sur inevitablemente reinvertirá ese dinero en otras múltiples joyas jóvenes, a las que luego venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Man Utd: El United sentirá que su paciencia ha dado sus frutos. El club se había retirado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que Las Gaviotas querían una cifra en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea les pagó por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por Baleba en algún momento del futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la algo discreta campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerarán un acuerdo a precio reducido en un verano en el que las cantidades se han inflado enormemente, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. La esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de seguir estando todavía algo verde, con sus mejores años claramente aún por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa Africana de Naciones, y mejoró mucho en la segunda mitad del último curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la potencia física y el empuje desde el centro del campo que el United ha estado reclamando este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para asentarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en pretemporada. Pero si logra cumplir su potencial, será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que ser paciente, pero Baleba por fin está de camino a Old Trafford en lo que sin duda es un movimiento soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su país natal, Camerún, hace cuatro años y medio. El Brighton claramente sabía que estaba fichando a un joven de gran potencial cuando consideró oportuno desprenderse de 23 millones de libras para incorporarlo en 2023 como un relativamente desconocido futbolista de 19 años y, salvo el bache de la temporada pasada, ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de que no se le escape. Desde luego, todo apunta a que está llamado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde un mediocentro defensivo físico llevaba tiempo en la lista de deseos. Formará parte de un centro del campo renovado junto a uno de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la tarea de cortar ataques y hacer avanzar a su equipo con balón. Necesitará tiempo para asentarse tras su lesión de pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la comisión de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia de este deporte! El City se estará frotando las manos tras haber conseguido de algún modo una venta récord en la historia del club por un jugador que prometió mucho y ofreció poco durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado entre mucha expectación, una etapa que se saldó con un total de solo dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a subir de una forma tan desconcertante para hacerse con su objetivo, solo un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha terminado pagando. Es cierto que, con 22 años, Savinho todavía tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo justo en las bandas, pero aún queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir ese ingreso gigantesco y además sigue contando en su plantilla con jugadores como el muy prometedor Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del nivel actual, más bien discreto, del brasileño, esta fue sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si los fichajes de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantaron cejas, este acuerdo hará que lleguen hasta el techo. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría decir que su desembolso por esa pareja de nuevos centrocampistas era hasta cierto punto justificable como parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club ha coqueteado con el descenso. Sin embargo, gastar 85 millones de libras en Savinho, de entre todos los nombres posibles, sugiere que quizá hayan perdido el rumbo en los despachos. Una cantidad así exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento de su etapa en el City el extremo brasileño ha demostrado ser capaz de ofrecerlo. Hay que plantear serias preguntas sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a pagar literalmente el doble solo 12 meses y una temporada intrascendente después, con cuatro goles, tres asistencias y apenas siete titularidades en la Premier League. Existe una posibilidad real de que Savinho termine triunfando y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir cierta empatía por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta monstruosa cifra de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a ser etiquetado como un fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si el Tottenham hubiera pagado lo que realmente vale, probablemente unos 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión habría sido menor, pero ahora se esperará que el jugador de 22 años rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos mencionado, Savinho sí tiene la capacidad de triunfar si se convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a suceder a las órdenes del famoso agitador táctico Pep Guardiola en Mánchester. Desde la perspectiva del jugador, esto supone un nuevo comienzo muy necesario en otro club del llamado ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar a las órdenes de otro entrenador con una excelente reputación y un deseable cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, persiste la sensación imposible de sacudirse de que siempre cargará con el peso de esa cifra astronómica. Es un traspaso que ya podría marcar para bien o para mal su carrera en la élite. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero triste igualmente. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico de la zona en la plantilla del Liverpool, algo bastante deprimente para los aficionados. Conviene recordar que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un «equipo de Scousers». Aun así, se puede entender en cierta medida por qué el Liverpool ha permitido la salida de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa con Dominik Szoboszlai por el brazalete de capitán. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imprescindible que encuentre un sustituto, porque incluso teniendo en cuenta la continua mejoría de Trey Nyoni, el Liverpool ya andaba preocupantemente corto de efectivos y de calidad en el centro del campo. Y tampoco hay que olvidar que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada. Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es poco menos que un maestro del mercado de fichajes y probablemente el CEO del Inter considere que Jones representa una operación muy interesante. Conviene recordar que, aunque da la sensación de que el canterano del Liverpool lleva una eternidad en la élite, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que estaba rindiendo a un nivel suficiente como para abrirse camino en la selección inglesa. Jones parece encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, dado que resiste muy bien la presión y además se deja el alma por el equipo. Así que, aunque Jones obviamente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, se puede defender que es un jugador técnicamente superior, lo que hace pensar que tiene muchas opciones de triunfar en Milán tanto como lo ha hecho el escocés en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Estaba frenando su progresión, su carrera se había atascado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un enfrentamiento con Slot y enseguida quedó claro que tampoco iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo con Andoni Iraola. En consecuencia, un traspaso era imprescindible y un movimiento a Milán podría ser justo lo que Jones necesitaba. Desde luego, la presencia de sus compatriotas John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y realmente no sorprendería verle brillar en la Serie A, que, por muchos méritos que tenga, está indudablemente uno o dos peldaños por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Villa: Aston Villa no necesariamente va a estar descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, a sus 28 años, probablemente esto era lo mejor que iban a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en un momento de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una línea defensiva bajo mínimos en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse con rapidez para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue siendo desmantelada tras los respectivos traspasos de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, al tiempo que existe una seria incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martínez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una operación desconcertante por parte del Arsenal y de Mikel Arteta. Según se ha informado, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su defensa tras las lesiones del central William Saliba y del lateral Jurrien Timber, pero el técnico seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para salir adelante sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir esa banda si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reestructuración con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan bien trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Esto es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un reemplazo de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se le puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera mientras busca más grandes títulos tras ganar la Europa League en 2025-26, pero afronta una auténtica pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular inicialmente en el lateral derecho por delante de White, y casi con total seguridad caerá en el orden de preferencias para el invierno, una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas operaciones y sean considerados aptos para regresar. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia compuesta por titulares garantizados y sus llamados “finishers”, y todo apunta a que ese será el papel que desempeñará Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Menudo logro! El City ha conseguido de algún modo obtener un pequeño pero significativo beneficio con un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el pasado verano por 46,5 millones de libras. Reijnders dejó de hecho una impresión positiva al principio en la Premier League, con un gol y una asistencia en su debut ante el Wolves el pasado agosto, pero el anterior técnico, Pep Guardiola, acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que tuviera de reconducir la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento previsto por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se puede argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah se ha ganado a pulso la reputación de ser uno de los clubes «ascensor» del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de pelear por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26, en buena parte gracias a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda replicar ese tipo de rendimiento doméstico mientras afronta también una primera campaña histórica en la AFC Champions League Elite está abierto a debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, especialmente a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los mayores honores del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años cumbre de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil que se deja tentar por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero cuesta no preguntarse si podría acabar arrepintiéndose de su decisión desde el punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con gran técnica y olfato goleador: está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento acabe perjudicando sus esperanzas de representar a los Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, su etapa en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La marcha de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido lo bastante dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder irremplazable. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador desde atrás, Rodri impulsó el éxito del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y esa cifra se desplomó hasta el 61,9 % cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar goles en los partidos más importantes, incluido el tanto de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. Pese a su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. No es menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene ante sí una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que pueda seguir compitiendo por los mayores títulos. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude el fútbol europeo. El Barça ya era clarísimo favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión anunciada. El Real Madrid estará encajando el golpe tras ver cómo su objetivo principal se marcha al eterno rival, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en lugar del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para dar estabilidad al once de Flick. Sin duda será mucho más difícil para los rivales atravesar al Barça en fase de transición con Rodri barriendo todo. Además, el jugador de 30 años debería adaptarse al instante, dado que la plantilla del Barça está repleta de compañeros suyos de la selección española. El club necesitaba actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, que, según se informa, se enfrenta a una carrera contrarreloj para volver a jugar antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución de ensueño. No parece exagerado sugerir que el Barça podría dominar en el ámbito nacional y continental durante los próximos dos o tres años ahora que cuenta con el ganador del Balón de Oro 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City durante un periodo de transición palidece en comparación con la posibilidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró tanto bajo Guardiola. Este es un movimiento que también podría permitir a Rodri volver a su pico físico. Las lesiones graves han trastocado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al entorno menos exigente físicamente de LaLiga debería favorecer su longevidad al más alto nivel. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo en el ámbito internacional, la transición al Camp Nou debería ser fluida para Rodri, de quien se esperará que desempeñe el mismo papel de dictador todopoderoso en el que ha brillado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real le ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al decantarse por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al Paris Saint-Germain, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos los 21, su mejor registro de carrera, en todas las competiciones la temporada pasada, cuando el equipo de Hansi Flick revalidó con éxito el título de Liga, pero era considerado un comodín y desesperaba a los aficionados con su definición irregular. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya estaba falto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. Las acciones de Torres alcanzaron su punto más alto de siempre tras su gol de la victoria con España en la final del Mundial de 2026, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era algo menos de los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres al ficharlo procedente del City, pero su contrato terminaba el próximo verano, y además habría tenido que pagarle 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubiera renovado por una cláusula específica del acuerdo. Quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista individual de élite, pero hacerse con un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por un precio razonable sigue siendo una gran victoria para el PSG. Torres también encaja muy bien a nivel táctico con Luis Enrique, que hizo debutar al delantero con la selección absoluta de España en 2020. La fluidez posicional ha sido la base del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de lo más flexible que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. Además, tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabián Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al bicampeón de Europa. Hay muchas posibilidades de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de la Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un sustituto hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero sí puede ofrecerle potencialmente al PSG más de lo que daba el delantero portugués, especialmente en lo que se refiere a sus inteligentes movimientos en el último tercio. Nota: A-

    Para Torres: El héroe español del Mundial verá este movimiento como un paso adelante, y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las negociaciones de renovación con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club en completar un triplete consecutivo en la Champions League en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era el equipo que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, lo forman Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en los costados, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin se convertirá en un protagonista en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no engrandecerá su legado, solo confirmará aún más su condición de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápidamente de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: Los Spurs han aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es un mal negocio se mire por donde se mire. Sí, lo han mantenido alejado de sus rivales de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plena madurez y fue uno de los mejores futbolistas de Argentina en el Mundial 2026. El Tottenham podía, y debía, haber aguantado por una cifra mayor. Sin embargo, también da la sensación de que era el momento adecuado para una separación. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a los servicios médicos la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras los Spurs luchaban por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como resultado, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compatriota argentino de Romero, Marcos Senesi, además de renovar a Micky van de Ven, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero quería salir claramente, y las opciones de los Spurs de llevar a cabo una reconstrucción de verdad bajo Roberto De Zerbi son ahora mayores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero es absolutamente perfecto para el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que juega hacia delante y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Lo más probable es que ejerza como principal ancla en la línea de tres de Simeone y trabaje para tapar las grietas que llevaron al equipo a encajar demasiados goles la pasada temporada, al tiempo que aporta unas cualidades de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería ayudar mucho al Atlético a recortar distancias con el Barcelona en la cima de LaLiga y, potencialmente, acercarle a esa esquiva Champions League. El hecho de que además hayan conseguido ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es otro gran punto a favor. Eso podría permitir al Atlético cerrar una o dos operaciones importantes más antes de que se cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Napoli y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a la medida de sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una manera en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. Sus críticos en la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero esa es exactamente la razón por la que el Atlético lo ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escaparate de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque aparentemente vuelve a estar en una línea ascendente con De Zerbi al mando. LaLiga también encaja mejor que la Premier League para Romero; se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cerrar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, tiene a cuatro compañeros de la selección argentina, incluidos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, a mano para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe duro, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una campaña 2025-26 por lo demás sombría para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla en alcanzar dobles dígitos tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo importante. Sin embargo, como admitió en la práctica Cruyff, el Ajax simplemente no está en posición de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su activo más preciado. Esta es la brutal realidad financiera en la que lleva mucho tiempo viviendo, y la esperanza es que la última gran promesa salida de la línea de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a llenar el vacío que deja Godts, quien, conviene señalarlo también, fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax simplemente seguirá haciendo lo que sabe hacer, pero si ahora mismo tiene suficiente calidad en ataque para volver a la Champions League el año que viene es algo que está muy abierto al debate. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta ahora de que Bradley Barcola está de salida del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está muy dispuesto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, el vigente bicampeón de Europa ha mantenido astutamente a equipos como el Liverpool a la espera mientras reforzaba su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Akliouche, Torres y Godts, que debería ofrecer una alternativa de calidad para el extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo como titular en el equipo repleto de estrellas del PSG, ¿qué opciones tiene Godts de lograrlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, con solo ocho partidos, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Por supuesto, puede argumentarse que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disponer de muchos minutos en la Ligue 1 y la Copa de Francia, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente ahora mismo no haya un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que se necesita para triunfar al más alto nivel. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano se ha gastado una enorme suma de dinero, y podría decirse que ha pagado de más, sin recuperar demasiado mediante ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a algunas actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, participando en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada deslizante in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el conjunto del norte de Londres está a punto de ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidos los variables. Realmente se puede argumentar que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones a principios de verano, además de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy polivalente, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, existe la famosa “tasa inglesa”. Al menos, los Spurs están bien cubiertos en la demarcación de lateral después de fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados pensarán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe del Inter, que ha sabido reaccionar y lanzarse a por Spence después de ver cómo su hombre clave Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al término de su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad nerazzurra de un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para ese papel; un lateral de largo recorrido, igual de capacitado para incorporarse al ataque que para frenar a los extremos rivales, el internacional inglés está hecho a medida para cubrir la evidente vacante en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al neerlandés en defensa y además tiene la versatilidad para cubrir también al brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham les pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no entraba en los planes de Roberto De Zerbi, que este verano ha renovado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence sin duda sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque terminó asentándose en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido zarandeado bastante durante sus cuatro años como jugador de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un “fichaje del club” durante la fallida etapa del italiano al mando. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la primera plantilla, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó anteriormente en este mercado a John Stones, compañero de Spence en Inglaterra, y debería ayudar a su colega en defensa a adaptarse de cara a lo que será una ilusionante nueva aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado por Pep Chavarria exactamente todo lo que habrían querido, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando mover la portería durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) de su cláusula de rescisión, pero alcanzó un compromiso significativo después de rechazar la oferta inicial del Chelsea, de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora especialmente fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería marcharse al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven talento de enorme proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre otro octavo puesto consecutivo en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba claramente reforzar el lado izquierdo de la defensa tras la rápida salida de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fuera una petición de Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene un vacío importante que cubrir, con Cucurella convertido en posiblemente uno de los mejores del planeta en su posición. Hato mostró un gran nivel en la parte final de la temporada pasada y está muy bien considerado, por lo que lo más probable es que Chavarria desempeñe un papel de suplente y quizá también de mentor del joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto termine siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Qué historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando llegó a La Liga después de que el ahora técnico del Liverpool, Andoni Iraola, lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital española, convirtiéndose en una pieza clave como lateral agresivo, de propuesta valiente y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, con 28 años, da el salto soñado a uno de los grandes de la Premier League, y hay muchas opciones de que tenga bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado que es uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que el campeón de Liga pueda inscribir a más fichajes. A Araujo le hicieron capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça lleva tiempo sin depender de él para sostener la zaga. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/$64m) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora quizá sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, los Reds pagarán 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada como agente libre de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía trabajando para recuperar la plena forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial irregular con las lesiones y ha tenido problemas para convencer al más alto nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League, o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool reculó ante la idea de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos al principio del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa y de Inglaterra habría sido una apuesta menos arriesgada. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre los hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la suerte de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguro que estará enormemente motivado para demostrar que sus detractores se equivocan, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado el año pasado un periodo complicado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Sentir el aliento de la apasionada afición de Anfield sin duda le dará a Araujo un gran impulso de adrenalina. También es un defensa que va hacia delante, que aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool y que además encaja bien en el sistema agresivo de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca llegó a asentarse del todo en la élite desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto en el caso de un canterano. Dicho esto, da pena ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción fiable durante un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en un momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025 en medio de una crisis de lesiones en defensa. Eso sí, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas eran una necesidad dado que tenían a 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay defensas peores que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas que estén fichando jugadores del Chelsea en preparación para su debut en la Liga de Campeones en 2026-27. El conjunto italiano ya ha mostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, está por ver quién saldrá ganando con esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en blanco de las críticas entre algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más indulgentes por su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece un poco elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte invaluable, y el ritmo más pausado de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda se merece este nuevo comienzo después de que el Chelsea lo haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la jerarquía de los Blues lleva tiempo intentando hacer caja con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea dispuesto a venderlo, y un año después le quitaron su dorsal y lo cedieron al Palace, donde rindió bien, solo para repescarlo cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado que Chalobah volvería a perder puestos en la rotación pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que generara beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir por delante de jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A los 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede ilusionarse con jugar la Liga de Campeones y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre absoluto para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora parece el Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante toda una turbulenta temporada 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la mejor cifra del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros. Matthias Jaissle tiene ante sí una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas cuando sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un relevo de Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intento por dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar perfectamente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará más dinamismo al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento por su experiencia y porque encaja perfectamente en el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. Eso también podría ser así en la Champions League si vuelve a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo respecto a sus opciones de conquistar por fin ese ansiado título. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes equipos de Europa. Está en el mejor momento de su carrera, como demostró sin ningún género de dudas en el Mundial, dando cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una pesadillesca eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño el Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la categoría de jugador de clase mundial y pelear regularmente por los títulos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incesante ritmo de trabajo sin balón. Si a eso se le suma su versatilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente reúne todas las condiciones para convertirse en un ídolo de culto a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono supone otro golpe para el departamento de captación del Madrid tras problemas de adaptación similares con la perla brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano con la confianza aún más mermada y con un valor de mercado significativamente inferior. En el otro lado de la moneda, el Real puede seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si lo hace bien en la Fiorentina, tras cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que empujan al joven todavía más abajo en la jerarquía de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora hay muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de recuperarse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros por año. Mastantuono aportará sin duda calidad extra al equipo de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y tendrá hambre de demostrar que sus detractores están equivocados y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que todavía puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo la normativa de la Serie A antes de que cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a acuerdos similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucha expectación y por una cifra de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro visto el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y su pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación generada a su alrededor. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá tener el espacio para hacerlo lejos de los focos intensos del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no se han desvanecido por completo. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión que el City y Pep Guardiola han hecho de James Trafford. Recomprado al Burnley el verano pasado después de haberse marchado en 2023 para ser titular en otro lugar, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero, apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando inmediatamente al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación de priorizar sin piedad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo con un jugador por el que acabó pagando 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada no pasó de ser un portero de copa a las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven y muy bien valorado, con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto da la sensación de ser un auténtico golpe para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será una de las tapadas en la pelea por acabar en puestos europeos si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después del codiciado agente libre Harry Wilson y del muy bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de máximo nivel a una posición que ha sido problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador reconocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que pueden escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por el descenso bajo las órdenes de Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa cifra a uno de los grandes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento para Trafford de triunfar lejos del Manchester City, donde por fin tiene una opción real de consolidarse como número 1 en la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El guardameta necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino para sustituir a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el portero del Everton en la Premier League, y si consigue impulsar al Leeds en la tabla y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad tras haber sido incluido en la convocatoria para el Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por clubes como el Newcastle o alguno del llamado ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es una operación extraordinaria para el RB Leipzig. Futbolistas como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo perfeccionaron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor caso de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza motriz detrás de la carrera del Leipzig hasta acabar tercero en la Bundesliga la temporada pasada, y desarrolló una relación casi telepática con la gran estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su capacidad de pase progresivo, al Leipzig puede costarle volver a los puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ningún desconocido a la hora de hacer caja con sus mejores activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y pronto descubrirá otra joya, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de cerrar el fichaje de tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más alternativas en banda, con Rodrygo sin previsión de volver hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para sustituir a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral con proyección ofensiva Trent Alexander-Arnold, y se adapta idealmente al 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarmar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear y recuperar el balón. Diomande sigue estando por pulir, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con La Liga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Ganarle a equipos como el PSG y el Liverpool la carrera por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para culminar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales no conocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig desde el Leganes, que descendió de La Liga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber comenzado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su enorme potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo magnífico para el club alemán, con 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para la Copa del Mundo, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de una larga lista de clubes de élite europeos, pero probablemente ni siquiera él imaginó que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y un precio de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera se encuentre en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, libre)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una forma acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club tras liderar su carrera hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su rendimiento la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó hasta la quinta plaza en la Premier League y no consiguió ganar ningún título, y cargó públicamente contra Slot y la cúpula del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario por su mala actitud. El Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el campo, porque dejó de aportar cifras decisivas y su falta de trabajo defensivo quedó expuesta tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su regla de tantos años de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, según se informó, de 400.000 £ a la semana acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, un desperdicio de dinero y tiempo para todas las partes implicadas. No conseguir ni siquiera una cantidad por el traspaso de Salah, que había sido un objetivo de largo recorrido para la Saudi Pro League, también es un escándalo. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Super Lig turca. Sus mejores años están claramente atrás a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Super Lig una vez en este siglo y vive claramente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahce. Con razón confiarán en cerrar la brecha con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que también debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, tomando impulso de la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros con el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio más alto por ponerse a sí mismo por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alienando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin hacer ruido. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por la exestrella de la Roma, lo cual es demoledor dado su estatus de agente libre. Salah debería reencontrarse con su olfato goleador en Turquía, pero solo porque supone una bajada enorme de nivel. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado se estará lamentando por cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de pelear por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Es una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a ponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, e incluso le facilitó la salida rescindiendo su contrato. El internacional inglés fue, eso sí, una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la pasada temporada, al disputar 32 partidos de la Premier League y ser titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un vacío importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de un mercado hasta ahora tranquilo, las Abejas han irrumpido con fuerza; el mediocentro defensivo maliense Mamadou Sangare, muy cotizado y procedente del Lens, ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Sin embargo, las cualidades de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck llegando también a Stamford Bridge, esto supone un giro tremendo respecto a la anterior estrategia de fichajes del Chelsea, muy ridiculizada, de tratar de acumular algunos de los mejores talentos jóvenes con la esperanza ciega de que en el futuro pudieran convertirse en estrellas de élite. Capitán ganador de la Premier League y la Champions League, venerado por sus cualidades de liderazgo y con Thomas Tuchel, ex técnico del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra, entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que el Chelsea busca en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado muchísimo de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el campo, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la pasada temporada demostró que puede ser una presencia fiable, y su carácter y experiencia podrían ser invaluables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha flaqueado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición, dado su vínculo con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenar pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el duelo de octavos de final ante México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad sencillamente demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. El ex capitán del Liverpool presumiblemente se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva en esta etapa de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que lidere también una nueva era lejos de él, mientras el Chelsea busca renovar su cultura y convertir a una prometedora plantilla joven en aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse de todos modos, es la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (del Estrasburgo al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cifra importante teniendo en cuenta su falta de experiencia en la élite. Es la 13.ª operación cerrada entre ambos clubes desde el inicio de la campaña 2025-26, aunque solo la tercera de carácter permanente, y en Estrasburgo estarán tristes por ver marcharse al argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a acabar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior de ida y vuelta, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una gran capacidad de penetración, y sin balón cubría cada centímetro del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace inevitable la pérdida de sus mayores talentos, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de seguir avanzando hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante evidente para el Chelsea tras su campaña de eclosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven le dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en el costado izquierdo, ya que Barco empezó haciéndose un nombre como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener la circulación del balón en campo rival y dejarse todo para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez termina siendo tentado por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan rápido tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de marcharse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, que lo compró en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, a pesar de que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: De hecho, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que pierde al hombre que fue su máximo goleador con diferencia la temporada pasada y el tercer máximo goleador, empatado, de toda su historia. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a los 35 años se le ha presentado una oportunidad tan poco probable, pero aun así escocerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a asegurarse un sustituto a la altura, especialmente con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Ahora mismo no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido durante las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea señaló hace ya algún tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes basada en la juventud tras otra campaña enormemente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Tampoco llegaría solo para completar plantilla. Pese a tener ahora 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario por detrás de Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en el capítulo de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. Fichar a Welbeck es obviamente una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea confiará en que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico reverenciado como Xabi Alonso y, presumiblemente, se le concederá una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando se dé descanso a Pedro, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones de copa. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, aunque en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City Pep Guardiola había insinuado a comienzos de 2025-26 que Stones afrontaba una batalla cuesta arriba para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno, que le dejó fuera durante 18 partidos, probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un famoso triplete en 2022-23, incluida esa esquiva primera corona de la Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque siguiera teniendo contrato, no habría generado una gran cantidad en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento conlleva un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue como agente libre. Sin embargo, esperarán haber compensado ese riesgo convenciendo a Stones para firmar un contrato de dos años valorado, según los informes, en alrededor de 115.000 £ por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, el campeón del Scudetto solo tiene que esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, ya que habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor día, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a comienzos del verano. La Serie A es algo así como un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia supondrá un peaje físico menor para un jugador cuyo cuerpo le falló con frecuencia en la Premier League. Stones reemplaza a Francesco Acerbi, que, con 38 años, era quizá una prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. Los nerazzurri también pueden considerar esto como una especie de golpe de efecto, después de que, según los informes, se impusieran a equipos como el Chelsea y el Arsenal para hacerse con la firma del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que también seguirá compitiendo por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente es la fuerza dominante en Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber prolongado su carrera un par de años al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de defensa de tres de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, también podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de una eliminación en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace gastó apenas 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su dinero en un periodo de tiempo tan corto, una vez más gracias al funcionamiento de su modelo de negocio. El central se ha desarrollado exactamente de la manera que habrían esperado, formando una parte clave de las plantillas ganadoras de la FA Cup y de la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensor dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que en el club sientan que podrían haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar las cuentas después de que el Palace gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo continúa con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación de su nómina de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es un tanto caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han ilusionado para luego decepcionar, y sus futuros son inciertos como resultado. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres mencionados, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. El club del oeste de Londres probablemente considerará que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio lo bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League y absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Es más, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill le da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales de aspecto sólido sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Es sabido que el futbolista de 26 años quiere seguir poniéndose a prueba y jugar al más alto nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar el salto este verano a un llamado club del ‘big six’ tras una serie de actuaciones consistentemente sólidas en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: se queda en la capital y puede esperar entrar directamente en el once titular de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen comienzo con Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan importante primero para que el equipo se clasificara para la Europa League y después para que alcanzara las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirle no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sean 116 millones de libras o 130 millones de libras la cifra real (el Forest sostiene que es la segunda), se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson será claramente echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque el Forest ha sacado tajada del City aquí. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más vale que lo sea. Aunque Rodri todavía no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal; e incluso si no lo hace, el City necesitaba de todos modos un digno heredero para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, no es que Nico Gonzalez o Matheus Nunes hayan terminado de convencer alguna vez en el rol de mediocentro. Anderson, sin embargo, tiene el perfil. Es un jugador contrastado de la Premier League que la temporada pasada registró más toques y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece un encaje perfecto para el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría llegar a convertirse en uno grandísimo. Pero llega tras un par de buenas temporadas en el Forest y aún ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay forma de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento adecuado en el momento justo. Anderson claramente se le ha quedado pequeño al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al máximo nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión y Anderson no sería el primer joven centrocampista inglés prometedor en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador del que perfectamente podría haber sido difícil desprenderse tras su olvidable única temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar una salida de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. Por ahora no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no se quedará muy lejos de la tasación del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de las Midlands por una cifra récord para la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la ofensiva por el jugador, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que hay un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva ya tiempo mostrando una alarmante falta de la chispa y la personalidad que lo convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números de Rogers en ataque, y habrá serias preguntas que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y previsiblemente por una cantidad importante. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara traspasado este verano y, por tanto, se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año. Garnacho seguramente estará decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene un don para sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente rindieron por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si piensa que tendrá menos presión lejos de un club del llamado ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente expectante después de que se asegurara de nuevo la clasificación para la Liga de Campeones, algo beneficioso para el nuevo fichaje. Garnacho también tendrá muy presente, sin duda, la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asequible con obligación de compra condicional: simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes en ese sentido, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord para el club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó alcanzando la valoración del extremo que hacía el campeón belga. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas tratará de reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una gran campaña individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles generados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, contribuyendo decisivamente a que el Brujas conquistara el título de liga y alcanzara las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque la cifra parece un valor razonable en el mercado actual; Tzolis sufrió mucho en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento en Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal espera que Tzolis haya sacado aprendizajes de aquella experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del futbolista de 24 años, pero como mínimo debería ser una opción útil para la rotación de inicio. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con algo que demostrar tras su fallida etapa en el Norwich, impulsado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que ha mostrado en el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya hecho realidad. Ahora empieza el trabajo duro mientras busca consolidarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi le quedaba solo un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el próximo año un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más de los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha sufrido bastantes lesiones y que le ha costado encontrar regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos sido muy duros con el Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta podría acabar siendo una operación excelente. Adeyemi aún no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él como la próxima gran estrella de Alemania, pero sigue teniendo solo 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en potencia cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. Sin duda hubo señales la temporada pasada de que podría por fin hacer realidad su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando un avance increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una enorme presión, dado el importe del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida bastante más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo renovada radicalmente este verano. En resumen, da la sensación de que es el movimiento correcto en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para hacer realidad, aunque sea con retraso, su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, campeón reciente, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa acabó cuarto la pasada temporada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y aun así, el vigente campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por £8 millones iniciales. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad desorbitada que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está profundamente frustrada ahora mismo, porque siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios del club están lastrados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. La expectativa era que Rogers pondría rumbo al norte de Londres este verano, y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la pasada temporada, el Chelsea ha arrollado al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un integrante del ‘escuadrón bomba’ del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa tremendamente inflada. Lo que parece más probable, sin embargo, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un solo gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro sin duda podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro sorprendente de los acontecimientos, al menos visto desde fuera. La suposición era que Rogers tenía el corazón puesto en mudarse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso logró hacerle cambiar de idea, algo lógico viendo el gran trabajo que hizo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado constante de cambio, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘cold’ durante los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva mucho tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un futbolista fantástico, y sería imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ganando solo uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa terminó la temporada de forma brillante al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy duro de encajar, sobre todo porque Amadou Onana afronta una larga ausencia por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido indicio alguno de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y tanta discreción. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, acumula ya muchísimos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara fuera de mercado en las operaciones por sus grandes objetivos para el centro del campo: Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que dejó clara su clase en el Mundial. Así pues, aportará una profundidad de plantilla, experiencia, versatilidad y calidad muy necesarias al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensaba que ya había dejado pasar. Desde hace mucho tiempo se venía señalando a Tielemans como futuro fichaje de uno de los grandes de la Premier League, pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder para el excentrocampista del Leicester City a estas alturas de su carrera, y no habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente a otro nivel en cuanto a prestigio, lo que convierte este en un movimiento enorme para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravillosa gama de pases y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa, ya que ha acordado vender a uno de sus jóvenes jugadores con más proyección a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares durante toda la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, entonces el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en variables, por un centrocampista que todavía no es titular garantizado fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio importante con Santos, que fue fichado como un jugador joven y de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor un tanto amargo, pero la importante cantidad de dinero ofrecida significa que probablemente la operación era demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resultan un tanto desconcertantes para todas las partes. Después de perder sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, a manos del Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con prisas a Santos para evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando comience su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones en el United estaban «tranquilos» después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al nivel de sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United sí necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más niveles por alcanzar. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti con Brasil tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de «minutos regulares en el primer equipo». Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, con la probable llegada de otros jugadores en plena remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos a nivel de despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Eso sí, puede ofrecer fútbol de la Champions League, lo que de por sí significará más minutos dado que su todavía empleador no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de asentarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain financiado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le dio después a las Urracas un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League, arrebatándoles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera gastado bien aquella cantidad, entonces récord británico, las cosas todavía podrían haber salido bien. En cambio, se tiraron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, entre todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que el capitán Bruno Guimaraes también tiene asegurada su salida en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecinan más desgracias, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que además probablemente también será malgastada. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar una histórica operación de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso con Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto al debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué Tonali no iba a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar en la élite absoluta sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importará. Tras años de frustración por el enfoque prudente o tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club dejar atrás a sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali iba a dejar el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para marcharse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera dinero suficiente para cumplir el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, e incluso la élite inglesa se vio lógicamente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, algo innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi sigue en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran "si", quizá este movimiento le salga bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior cirugía lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo, en su mejor versión, uno de los mejores laterales ofensivos del panorama actual, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido bastante más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que quedó fijada en 25 millones de euros para clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que Los Blancos han pagado, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se ha informado, Los Blancos habían reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida del icono del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor del costado derecho que posiblemente sea más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por una cantidad tan baja es difícil discutir que no pueda ser una solución decente de transición durante, al menos, un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento así, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 contribuciones de gol en 207 apariciones como carrilero derecho mientras ayudaba al Nerazzurri a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda, se ha ganado lo que potencialmente será su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si consigue dejar a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se ha informado, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham descendió que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista con mucha clase que ya despertaba muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Por tanto, su salida no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la justamente denostada directiva del club merece un inusual reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke ya fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un futbolista de 21 años con muchísimo talento. Puede jugar en varios roles y desde hace tiempo parece un jugador que rendiría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. Los Spurs, como hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, están decididos a hacer lo que haga falta para reformar un centro del campo mediocre y, por tanto, estaban dispuestos a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de equipos como el Manchester United. En consecuencia, este traspaso realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro argumento con el que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca del nivel de su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a estarlo. Nota: C+

    Para Fernandes: A simple vista, es un movimiento extraño. Fernandes había sido vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: el Manchester United, el Liverpool y el PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca un movimiento más bien lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin ninguna duda, el tipo de centrocampista que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es conocida por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha sabido ganar títulos de forma constante en los Países Bajos pese a verse obligado continuamente a vender a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Un movimiento brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba tiempo trabajando. No fue un movimiento reaccionario por un jugador cualquiera que se da a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma importante a una delantera ya estelar, y no vemos nada que ponga en duda esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mucho mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "de ensueño" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque hacerse un hueco en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría acabar siendo una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por delante, ahora mismo está en una nube y, lógicamente, cree que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy astuta para el Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, con el club supuestamente decidiendo hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no vaya a quedarse en Bérgamo y dejar su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea expresaron su interés, se distrajo y siempre pareció una batalla cuesta arriba retenerlo. Nota: A

    Para el Chelsea: Una muestra interesante de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, más que como entrenador. Según los informes, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que en ese sentido esto es sin duda un golpe de efecto. Un lateral versátil, rápido y potente, Palestra, que fue nombrado Defensor del Año de la Serie A en 2025-26, encaja previsiblemente en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de desembolsar hasta 55 millones de euros, da la sensación de que el Chelsea ha pagado de más; es una cifra enorme en términos de la Serie A, aparentemente dejando muy atrás la oferta del Inter, y sigue siendo un jugador verde con 21 años y solo una temporada decente de fútbol de primer nivel a sus espaldas. Esto, por tanto, supone cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, cuya cantera integró de niño y del que se cree que era aficionado, pero el hecho de que la oferta contractual del Chelsea, según los informes, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, podría explicar en parte su decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y, al parecer, aprovechó la oportunidad para ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se incorporó al Liverpool el verano pasado, una señal de que más jugadores están dispuestos a dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien podría haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave bajo el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Jackpot! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma de dinero tan ridícula por un jugador suplente que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Ramos, recordemos, debía ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un «falso nueve», algo que desde luego no deja en muy buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga a la sombra de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así las cosas, los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que realmente mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, simplemente alucinante. Dejemos una cosa clara de inmediato: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando desesperadamente de averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté involucrado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, nadie sabe con certeza por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en la historia del club por Ramos. De nuevo, para que quede claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad, largamente esperada, para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que había nacido una estrella cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de auténtica promesa, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir apostando por Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter realmente presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia similar en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG tenía una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es crucial, ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cantidad importante, para un equipo de la Serie A es absolutamente gigantesca. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado el momento de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. La operación mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por lo tanto, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un sustituto con gran potencial, y el prometedor Luka Vuskovic, del Tottenham, figura en su radar en lo que sería un traspaso aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco van cortos de opciones en el centro de la defensa, con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en su plantilla e Igor Julio listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar pensar que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Se podría pensar que una operación a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener casi segura su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el eje de la zaga, Micky van de Ven, podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham incorpora a un defensa contrastado en la Premier League que, a sus 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee la clase de combatividad y liderazgo que tanto le ha faltado al equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de que aparentemente dejara claro que no ampliaría su etapa en el Amex, Van Hecke da un paso adelante respecto al Brighton en el ecuador de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de consolidarse en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser un titular garantizado en un llamado club del ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápido. Para el Tottenham, después de otra desastrosa campaña nacional, realmente solo se puede ir hacia arriba, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, al darle al equipo una base defensiva firme mientras el club del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de evitar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a verse lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con España para la plantilla del Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en lo referente al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más combustible para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones ya estaban muy avanzadas y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. El Liverpool ya considerará esto algo parecido a un golpe de efecto, pero además estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad de plantilla muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Un atacante directo y veloz que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador aparentemente presionando para que la operación se cerrara. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependía del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. Aunque solo tiene 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Tras formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura pelea para ganarse un puesto en el once inicial, y eso quizá le obligue a mejorar su producción global, con el Liverpool aún aparentemente dispuesto a ir a por el muy cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente estaba entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin. Si el Liverpool le hubiera atado a un nuevo contrato cuando estaba en la cima de su rendimiento durante la campaña 2024-25 que acabó con el título, entonces habría podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como estaban las cosas, habría sido directamente extraño que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, supuestamente de unas 250.000 libras por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, y con unas negociaciones agotadoras que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, a pesar de que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. Al menos, el Liverpool ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida masiva de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará a Konate, objetivo de largo recorrido, el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en sus mejores días y, a sus 27 años, probablemente todavía no haya llegado a los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Madrid está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor versión en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha pasado sus mejores años, Eder Militao sigue castigado por las lesiones y Dean Huijsen sigue siendo muy joven. Konate difícilmente es, sin embargo, una solución de primer nivel, y este movimiento tiene el aire de uno que podría torcerse muy rápidamente dada la intensa vigilancia que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que se dispone a lograr tanto su fichaje soñado por el Real Madrid como el salario descomunal que anhela. Sin embargo, tendrá que asentarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje a coste cero por el Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor forma, entonces tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. No obstante, está lejos de estar garantizado que sea capaz de hacerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un centrocampista ofensivo maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, motivo por el que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó unas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que se merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. Los blancos no solo han incorporado gratis a un jugador de una calidad extraordinaria, sino que además se adelantaron al Barcelona, su eterno rival, para conseguir su fichaje. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales incluso comentó el propio Bernardo, un traspaso al Camp Nou parecía hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Es indiscutible que los mejores días de Silva ya han quedado atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más importantes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los integrantes más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, por no decir más, se ha relacionado a Silva con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Sin embargo, una y otra vez, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez, no hubo forma de hacer cambiar de idea a Bernardo, y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un reto que, sin duda, afrontará con entusiasmo y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en la cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un movimiento extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el Chelsea desde su llegada en 2022 tras un inicio poco prometedor, así que verle salir con pérdidas resulta un tanto desconcertante. En su mejor versión, se puede defender que está entre los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en primer lugar cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informa, había comunicado entre bastidores su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, quizá le habría costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también significa que una plantilla muy necesitada de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además de la esperada llegada de Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su campaña de fichajes de la primera ventana con una incorporación sorprendente. El club gastó mucho en un lateral izquierdo el pasado verano para hacer volver a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido desembolsar una fuerte suma por Cucurella, a quien, según se informa, su nuevo (viejo) entrenador señaló como objetivo. Una tarifa de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el punto álgido de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacarle realmente el Real Madrid? Al menos sí tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho», por su energía y agresividad. El Real también se encuentra ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que seguro que algo tendrá que pasar en términos de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el principal beneficiado de este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y ha fichado por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería volver a España, después de haberse desencantado con la manera en que BlueCo estaba gestionando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que la operación se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente diciendo que sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Dado que aparentemente era una apuesta de Mourinho, también tiene muchas opciones de consolidarse como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la luz del elevado coste del traspaso, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa e impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente teniendo en cuenta sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave de la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, por lo que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, no obstante, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que quedó dolorosamente claro durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la marcha de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje aún más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó fichar a Robertson en enero, obviamente, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, por supuesto, pero los Spurs seguían contando con Destiny Udogie y con el versátil Djed Spence para elegir, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar desde el Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que llegue por fin como agente libre es un pequeño bonus agradable, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había pasado a ser la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería tener minutos con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que al parecer los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en una forma decente a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía opciones aparte de los Spurs, y la Juventus estaba entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Así pues, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. No obstante, puede que Robertson considere ahora al Tottenham una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un revelador cambio de enfoque. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se uniera al Liverpool. Por triste que pueda parecer, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle marcharse en cuanto presentó una petición de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. Así pues, el Newcastle se ha movido rápido para dar salida a otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, ahora el reto para el Newcastle es invertir bien ese dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Liga de Campeones a los posibles refuerzos y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar a lo grande en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus ya conocidas dificultades para ajustarse a las estrictas normas financieras de La Liga, así que no es una buena señal que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastar 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería demostrar, desde luego, ser una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presión, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que daría un cariz más favorable al precio, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Liga de Campeones de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y vaya a tener un salario inferior al de Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio en otro sitio, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: De lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente durante los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que se dejó seducir por los anteriores vínculos con el club de su ciudad natal, el Liverpool, del que además era aficionado de niño, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó con razón ante el precio exigido y ahí radica ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un actor secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado un total de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle