El Liverpool emite un comunicado importante sobre Mohamed Salah ante el temor de que haya disputado su último partido con los Reds

La afición de Anfield se conmocionó el 25 de abril cuando Salah fue sustituido en el minuto 59 de la victoria 3-1 del Liverpool. Al despedirse con aplausos, muchos temieron que una lesión en el isquiotibial acabara con su etapa de nueve años en Merseyside.

Sin embargo, el club ha anunciado que podría reaparecer antes del final de esta temporada y que, salvo contratiempos, jugará de nuevo antes de dejar los Reds en verano de 2026.