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El Liverpool condena los «insultos racistas viles y abominables» dirigidos al defensa Ibrahima Konaté
Los Reds condenan los «cobardes» ataques en Internet
El club de Merseyside ha expresado su absoluto rechazo después de que el defensa central se convirtiera en la última víctima destacada de los ataques virulentos en Internet. Según se informa, los insultos se intensificaron tras un choque físico durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al Liverpool con el Galatasaray, en el que el delantero Victor Osimhen sufrió una fractura en el brazo. El gigante de la Premier League no tardó en mostrar públicamente su apoyo al internacional francés, dejando claro que no se pasará por alto ese tipo de comportamiento.
- AFP
El club exige que la plataforma rinda cuentas
En un comunicado oficial, el Liverpool dejó claro que la seguridad de sus jugadores es primordial. El club destacó el impacto psicológico que estos ataques tienen en los deportistas, a quienes a menudo se considera objetivos en lugar de seres humanos.
«El Liverpool FC está consternado y indignado por los viles y abominables insultos racistas dirigidos a Ibrahima Konaté en las redes sociales», reza el comunicado. «Este comportamiento es totalmente inaceptable. Es deshumanizador, cobarde y está arraigado en el odio. El racismo no tiene cabida en el fútbol, ni en la sociedad, ni en ningún sitio, ya sea en línea o fuera de línea».
Los Reds hicieron hincapié además en que la carga de controlar el discurso de odio no debe recaer sobre las víctimas. «Las empresas de redes sociales deben asumir su responsabilidad y actuar ya. Estas plataformas tienen el poder, la tecnología y los recursos para prevenir estos abusos, pero con demasiada frecuencia no lo hacen. Permitir que el odio racista se propague sin control es una elección, y es una que sigue perjudicando a los jugadores, las familias y las comunidades de todo el mundo del fútbol».
Apoyo a Konate ante los llamamientos al cambio
El club también ha confirmado que está brindando a Konate un apoyo interno integral, al tiempo que colabora con las autoridades para localizar a los autores. Consideran que estos incidentes recurrentes son una mancha para el deporte que requiere un frente unido por parte de todos los organismos futbolísticos.
«Seguiremos ofreciendo a Ibrahima todo nuestro apoyo y colaboraremos con las autoridades pertinentes para identificar a los responsables siempre que sea posible», añadió el club. «Pero la responsabilidad de responder no puede seguir recayendo en los jugadores y los clubes una vez que el daño ya está hecho».
- Getty
¿Y ahora qué?
Mientras el Liverpool sigue trabajando para erradicar todas las formas de racismo, Konate se encuentra en los últimos meses de su contrato en Anfield. Su futuro en Merseyside sigue siendo incierto, ya que, según las informaciones, no se han mantenido conversaciones sobre una renovación. De hecho, el francés está cada vez más cerca de abandonar los Reds, y siguen apareciendo rumores que lo vinculan con el Real Madrid, uno de los grandes de La Liga.
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