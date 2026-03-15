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El Liverpool activa la opción de prórroga de 12 meses del contrato de su figura clave, mientras se desmienten los rumores de traspaso
Los gigantes de Anfield dan un paso para asegurarse el primer puesto
Según informa ESPN, esta decisión llega en un momento crucial para los Reds, que buscan mantener un núcleo de veteranos en la plantilla. Alisson ha sido un pilar fundamental del éxito del club desde su llegada procedente de la Roma en 2018, habiendo ganado tanto la Premier League como la Liga de Campeones. Al activar esta cláusula, el club se ha asegurado de que uno de los porteros de élite del mundo no se marche a cambio de nada, mientras Arne Slot sigue dejando su huella en el equipo.
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Desviar el interés de Italia
La decisión de prolongar la estancia de Alisson supone también un golpe estratégico para varios grandes clubes europeos que venían siguiendo de cerca su situación. Los gigantes de la Serie A, el Inter y la Juventus, habían identificado al brasileño como su principal objetivo para resolver sus respectivos problemas en la portería. Dado que Giorgi Mamardashvili ya se incorporó al equipo procedente del Valencia el verano pasado, se había especulado con que el brasileño podría haber quedado en el punto de mira.
Sin embargo, la renovación del contrato sirve como una clara advertencia a los clubes italianos para que no se acerquen. Aunque la llegada de Mamardashvili sugiere que existe un plan de sucesión a largo plazo, el Liverpool valora claramente la experiencia y el liderazgo de Alisson. Proteger su valor de mercado también garantiza que, si se produjera un traspaso en el futuro, los Reds obtendrían una importante suma por un jugador que sigue en la cima de su carrera a pesar de algunas pequeñas molestias físicas.
Slot ofrece información sobre su estado físico de cara al partido contra los Spurs
Aunque, según se informa, su futuro está asegurado, la disponibilidad inmediata de Alisson sigue siendo tema de conversación. Se perdió la reciente derrota en la Liga de Campeones ante el Galatasaray en Estambul debido a un leve problema muscular. Slot ha confirmado que, aunque el portero ha estado trabajando con el equipo médico, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre su inclusión en el próximo partido de la Premier League contra el Tottenham.
En declaraciones a los medios, Slot señaló que el jugador ha estado con el equipo de rehabilitación y que tenía esperanzas de que pudiera incorporarse al grupo principal. El entrenador explicó: «Ha estado con los fisioterapeutas y en rehabilitación hasta ahora. Hoy entrenamos, como sabéis, así que veamos si puede unirse a la sesión del equipo hoy. Es algo que espero, pero aún no estoy 100 % seguro porque todavía no he hablado con él ni con el cuerpo técnico esta mañana. Tengo esperanzas, tengo esperanzas. Pero eso no quiere decir que esté 100 % seguro».
- AFP
Buscando el «máximo» en la recta final de la temporada
La noticia sobre el contrato supone un impulso muy oportuno para un Liverpool que busca encontrar regularidad en los últimos meses de la temporada. Slot ha retado a su plantilla a mantener la intensidad independientemente de la situación contractual de cada uno o de los rumores externos sobre fichajes. El entrenador insiste en que hay que seguir centrados en la mejora diaria para garantizar un buen final de temporada.
Slot fue claro sobre sus expectativas para la plantilla, afirmando: «Lo que quiero es que cada jugador saque el máximo partido de cada sesión de entrenamiento y de cada partido que juguemos desde ahora hasta el final de la temporada. Ese es mi objetivo y ese debería ser el objetivo de los jugadores, porque es la única forma de sacar el máximo partido de lo que tenemos, de lo que nos ofrece esta temporada. Lo que eso vaya a ser exactamente, no siempre es fácil de decir de antemano, porque a veces se necesita un poco de suerte».
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