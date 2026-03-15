El Liverpool activa la opción de prórroga de 12 meses del contrato de su figura clave, mientras se desmienten los rumores de traspaso

La decisión de prolongar la estancia de Alisson supone también un golpe estratégico para varios grandes clubes europeos que venían siguiendo de cerca su situación. Los gigantes de la Serie A, el Inter y la Juventus, habían identificado al brasileño como su principal objetivo para resolver sus respectivos problemas en la portería. Dado que Giorgi Mamardashvili ya se incorporó al equipo procedente del Valencia el verano pasado, se había especulado con que el brasileño podría haber quedado en el punto de mira.

Sin embargo, la renovación del contrato sirve como una clara advertencia a los clubes italianos para que no se acerquen. Aunque la llegada de Mamardashvili sugiere que existe un plan de sucesión a largo plazo, el Liverpool valora claramente la experiencia y el liderazgo de Alisson. Proteger su valor de mercado también garantiza que, si se produjera un traspaso en el futuro, los Reds obtendrían una importante suma por un jugador que sigue en la cima de su carrera a pesar de algunas pequeñas molestias físicas.