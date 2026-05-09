El Leeds United sigue siendo favorito para fichar al delantero de la Juventus Lois Openda este verano, pese a la interés del Coventry City, según Football Insider.

Se cree que el club de West Yorkshire está mejor posicionado para cerrar un fichaje costoso en la próxima ventana, con una cesión con opción de compra como opción preferida para llevarlo a la Premier League.

La Juventus quiere deshacerse del jugador de 26 años tras una etapa difícil en Italia, y fuentes señalan que el Leeds está dispuesto a asumir un gran compromiso económico y a ofrecerle un alto salario. Openda ha jugado 37 partidos con la Juventus esta temporada y solo ha marcado dos goles.