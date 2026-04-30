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El Leeds quiere fichar al internacional japonés que jugó en la dolorosa derrota en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal
Refuerzos específicos para la sala de máquinas
Según el Daily Mail, el Leeds ha reavivado su interés por Morita para reforzar el centro del campo de cara a la temporada 2026-27. El mediocampista de 30 años es visto como el rival ideal en experiencia para Ethan Ampadu. Ya fue objetivo del club el pasado verano, pero prefirió cumplir su contrato con el Sporting; ahora, sin embargo, está dispuesto a fichar si el Leeds garantiza su permanencia en Primera.
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Una trayectoria consolidada en Europa
Morita aportaría gran experiencia internacional a Elland Road, con 40 partidos y seis goles con Japón. Su solidez táctica fue clave en el recorrido del Sporting en la Liga de Campeones, que acabó con una dolorosa eliminación en cuartos ante el Arsenal. Jugó los 90 minutos en la ida, que perdió 1-0 en Lisboa, y 77 en la vuelta sin goles en el Emirates, demostrando su nivel ante rivales de élite de la Premier League.
Se han estudiado las opciones defensivas.
Más allá de su interés por Morita, el Leeds sigue buscando refuerzos defensivos. Según el Daily Mail, los blancos aún quieren a Danilho Doekhi, el central de 27 años del Union Berlin y sobrino de Winston Bogarde, quien también interesa al Borussia Dortmund antes de quedar libre este verano.
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Cada vez más cerca de la zona de seguridad
El Leeds está seis puntos por encima del descenso a falta de cuatro partidos. El viernes recibe al ya descendido Burnley. Ganar le lanzaría hacia los duelos clave ante Tottenham y West Ham, también en apuros. La permanencia cuanto antes es vital, pues el club quiere cerrar los fichajes de Morita y Doekhi antes de que otros actúen.