La trayectoria de Michael Olise, quien dejó la Premier League para fichar por el Bayern y se convirtió en un jugador de talla mundial, ha influido en la decisión de Gordon de incorporarse al FCB.

Según Sport Bild, su compatriota y capitán de la selección, Harry Kane, ya le habría recomendado fichar por el FCB. Además, su agente, Gordon Stipic-Wipfler, negoció en Múnich los detalles del contrato con los directivos.

Sky añade que ya existe un primer borrador con cifras, salario y duración: cinco años si se concreta el traspaso.

Sin embargo, el fichaje aún es incierto: los Magpies piden un traspaso elevado y el FC Barcelona también puja por el jugador. Según Sport y RAC1, su agente ya habló con el director deportivo azulgrana, Deco.