Así lo informa el diario deportivo italiano *Gazzetta dello Sport*. Los blancos quieren resarcirse la próxima temporada, pues la actual acabará sin títulos. A cuatro jornadas del final de la Liga, están a once puntos del FC Barcelona; en la Copa del Rey cayeron pronto ante el Albacete; y en la Liga de Campeones perdieron en cuartos contra el FC Bayern de Múnich.
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El jugador que quiere el poderoso presidente: el Real Madrid quiere fichar a la estrella de la Juventus de Turín
En Madrid, Yildiz es el fichaje estrella que desea el presidente del club. Este verano planea una ofensiva con una plantilla renovada y, probablemente, un nuevo entrenador.
Hasta ahora, el jugador había resaltado su vínculo con la Juventus, donde despuntó tras dejar el Bayern de Múnich; no obstante, una oferta madridista podría poner a prueba esa relación.
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La Juventus sigue luchando por clasificarse para la Liga de Campeones
Las opciones del Real Madrid con el internacional turco dependen en parte de que la Juve se clasifique para la Liga de Campeones en la recta final de la Serie A. El Inter ya es campeón, y la Juve es cuarta, posición que aún da acceso a la máxima competición europea.
No obstante, el fin de semana desperdiciaron una ventaja mayor: en casa solo empataron 1-1 con el ya descendido Hellas Verona. A tres jornadas del final, la Roma está a un punto y el Como, a tres de la Juve, sigue en la lucha por el pase a la Champions.
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Kenan Yildiz da el salto en la Juve
Yildiz, nacido en Ratisbona, jugó diez años en las categorías inferiores del FC Bayern. A los 17 años, sin llegar a un acuerdo para renovar, fichó por la Juventus. Después de algunos partidos con el juvenil y el filial, se consolidó rápido en el primer equipo. Su valor de mercado es de 75 millones de euros.
Kenan Yildiz en la temporada 25/26 con la Juventus:
Partidos: 45 Minutos jugados: 3523 Goles: 11 Asistencias: 10