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El jugador del Arsenal que eliminó al equipo de la FA Cup se convierte en el nuevo objetivo de fichaje del Manchester United, mientras que el Southampton fija el precio de venta de su mediocampista estrella
Los Red Devils se suman a la pugna por Charles
El Manchester United sigue de cerca al centrocampista del Southampton Charles, en su intento por renovar su mediocampo de cara a un mercado de fichajes de verano decisivo. El jugador de 22 años reforzó aún más su creciente reputación el pasado fin de semana, al marcar el gol decisivo que aseguró la victoria por 2-1 sobre el Arsenal en los cuartos de final de la FA Cup.
Según el Daily Mail, el Southampton habría fijado un precio de 20 millones de libras por el joven, que se ha convertido en uno de los talentos más comentados fuera de los tradicionales «Seis Grandes». Sus recientes actuaciones han atraído a un grupo de clubes, con el United y el Everton a la cabeza de los interesados de la Premier League, que están sopesando fichar al que fuera estrella de la cantera del Manchester City.
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Una cara conocida detrás de este interés
El vínculo con Old Trafford cobra especial relevancia dada la presencia de Jason Wilcox en la directiva del Manchester United. Wilcox era director deportivo del Southampton cuando el club fichó a Charles procedente del City por 11 millones de libras en 2023, y sigue siendo un gran admirador de la habilidad técnica y la versatilidad del jugador. En un principio, fue fichado por el St Mary's como sustituto directo de Romeo Lavia tras el traspaso millonario de este al Chelsea. Aunque al principio le costó ganarse minutos de forma regular con Russell Martin, una exitosa cesión en el Sheffield Wednesday resultó ser el punto de inflexión para el centrocampista.
Los planes del United para renovar el centro del campo
Para el United, el interés por Charles supone un cambio táctico en su política de fichajes, centrada ahora en talentos nacionales con gran potencial junto a estrellas consagradas. Los Red Devils buscan actualmente posibles sustitutos para el veterano Casemiro, y también tienen en el punto de mira a Sandro Tonali, del Newcastle, y a Elliot Anderson, del Nottingham Forest. Sin embargo, Charles se considera una opción rentable en el otro extremo de la escala presupuestaria, especialmente si el United no logra clasificarse para la Liga de Campeones. Dado que Manuel Ugarte está despertando un gran interés por parte de equipos como la Juventus, el Nápoles y el Ajax, la estrella de los Saints podría verse incorporada rápidamente a los planes del primer equipo de los Red Devils este verano.
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¿Y ahora qué?
Ahora que la temporada llega a su fin, el United seguirá de cerca la situación y la evolución de Charles en el Southampton antes de iniciar cualquier negociación formal. El equipo seguirá centrado en asegurarse una plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada; los hombres de Carrick ocupan actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Premier League con 55 puntos, solo un punto por delante del Aston Villa, cuarto clasificado. Su próximo partido será contra el Leeds United el 13 de abril.
Mientras tanto, Charles se centrará en ayudar al Southampton a alcanzar los play-offs de la Championship. Es muy probable que los Saints le dejen marchar si algún club está dispuesto a pagar su precio de venta este verano, especialmente teniendo en cuenta que su contrato expira al final de la próxima temporada.