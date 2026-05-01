«El jugador con más talento que he visto nunca»: Antony confía en que el «extraordinario» Neymar sea convocado por Brasil para el Mundial, mientras que la estrella del Real Betis también aspira a un puesto en el equipo

En una entrevista con Globoesportesobre sus aspiraciones y la técnica que moldea su juego, el extremo elogió las habilidades únicas de Neymar.

Tras jugar siete veces juntos con la selección, Antony afirmó: «Para mí, Neymar es el jugador con más talento que he visto. Pasé mucho tiempo con él y se nota su puro talento. Su facilidad con el balón es impresionante. Para mí, fue el mejor».