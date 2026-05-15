El jugador codiciado por el Manchester City y el Bayern de Múnich quiere fichar este verano, tras activarse su cláusula de rescisión de 12 millones de euros

Eichhorn, de 16 años y 287 días, ha despuntado en Alemania tras jugar 18 partidos con el Hertha y batir récords de goles. Sus actuaciones en la 2. Bundesliga han atraído a grandes clubes europeos, y el jugador planea salir en el próximo mercado. Tiene una cláusula de rescisión de entre 10 y 12 millones de euros, válida hasta 2029, y el destino aún se desconoce.