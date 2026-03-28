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El joven jugador del Real Madrid Thiago Pitarch parece haber tomado una decisión definitiva sobre su futuro internacional en medio de la pugna entre España y Marruecos
El ascenso bajo la dirección de Arbeloa
Pitarch ha experimentado un ascenso meteórico en las filas del Real Madrid esta temporada. Bajo la tutela de Álvaro Arbeloa, este centrocampista de 18 años ha sabido aprovechar sus oportunidades en el primer equipo, beneficiándose de varias lesiones en la plantilla para consolidarse como un fijo en el once inicial. Su destreza técnica y su madurez con el balón no solo han impresionado al cuerpo técnico del Real Madrid, sino que también han despertado el interés de selecciones nacionales. En un escenario similar al de Brahim Díaz, quien finalmente optó por jugar con Marruecos, la selección africana había estado siguiendo de cerca la situación de Pitarch con la esperanza de convencerlo de que optara por jugar con ellos.
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Un mensaje claro a la Federación Española
En una decisión significativa que hará las delicias de los responsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el centrocampista madridista ha manifestado públicamente su deseo de jugar con la selección absoluta de España. Su compromiso con este objetivo quedó patente al hablar de su reciente convocatoria con la selección sub-21 y del camino que tiene por delante. En declaraciones a los medios oficiales de la federación, el joven no ocultó sus ambiciones y afirmó: «¿Mi sueño? Debutar con la selección absoluta y ganar títulos». De hecho, Pitarch está decidido a ascender en la jerarquía de la selección española al afirmar: «Si estoy aquí, es porque quiero llegar a lo más alto. Paso a paso».
La fallida campaña de seducción de Marruecos
Marruecos se ha mostrado decidido en su intento por fichar al canterano del Real Madrid, que puede representar a la selección gracias a sus raíces familiares. Personalidades destacadas del entorno marroquí se han sumado a la campaña de captación, y el exguardameta del Sevilla Bono, que ahora juega en el Al Hilal, se ha pronunciado recientemente para intentar convencer al centrocampista de que elija a la selección norteafricana. Tras un partido contra Ecuador, comentó: «Le recibiremos con los brazos abiertos. Tiene familia aquí y en España. Hará lo que realmente sienta».
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Viviendo un sueño en Madrid
Para Pitarch, su salto a la fama ha sido el resultado de años de duro trabajo en Valdebebas. El centrocampista está viviendo una etapa estelar tanto en su club como en la selección, lo que le ha valido los elogios de Arbeloa. Al reflexionar sobre su evolución, Pitarch ha declarado: «Estoy muy contento. Estoy viviendo un sueño tanto con mi club como con la selección. He trabajado para conseguirlo desde el día en que empecé a jugar. Es mi sueño. He luchado por ello cada día, en los entrenamientos, en cada partido. Y ahora se está haciendo realidad».