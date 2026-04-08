El joven jugador del Real Madrid fue apartado del primer equipo tras un enfrentamiento con Álvaro Arbeloa, y el entrenador obligó al ídolo de la cantera a pedir perdón a sus compañeros

A pesar de reincorporarse a los entrenamientos, Asencio no fue convocado ni para el derbi madrileño del 22 de marzo. El entrenador, que ve la disciplina como un asunto colectivo, le exigió que se disculpara ante el grupo. En una reunión previa al entrenamiento, le dio la palabra y preguntó: «¿Alguien tiene algo que decir?».

Asencio, con la cabeza baja, calló al principio, alargando su marginación. Pero, para frenar los rumores en redes sobre su profesionalidad, el defensa —que esta temporada ha jugado 30 partidos con dos goles y una asistencia— acabó pidiendo disculpas a sus compañeros.