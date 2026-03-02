El Inter y la Juventus se preparan para la batalla por el fichaje de Alisson, ya que los gigantes de la Serie A ven al jugador del Liverpool como la solución a sus problemas en la portería

Los pesos pesados italianos se preparan para una colisión en la próxima ventana de fichajes, ya que ambos dan prioridad a la contratación de un portero de talla mundial. Para el Inter, la motivación detrás de esta búsqueda es muy clara. El veterano guardameta Yann Sommer se acerca rápidamente al final de su contrato actual y el club no le ofrecerá una renovación para prolongar su estancia.

A pesar de la gran inversión realizada en Josep Martínez, el portero español aún no ha dado las garantías necesarias para heredar la camiseta número uno de forma permanente. En consecuencia, el director general Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio están dispuestos a autorizar una inversión significativa. Mientras tanto, la Juventus también está inquieta en la zaga. Tanto Michele Di Gregorio como Mattia Perin han sido objeto de críticas recientemente, lo que ha llevado al director Damien Comolli a escuchar las ofertas que le llegan para remediar las debilidades defensivas que han afectado a los bianconeri.