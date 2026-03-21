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El Inter vuelve a interesarse por Andrey Santos, del Chelsea: revolución en el centro del campo

Vicario no es el único objetivo de los nerazzurri en el mercado de la Premier League.

El Inter sigue fijándose en el mercado de la Premier League.


Un año después de fichar al defensa suizo Manuel Akanji (que se comprará al final de esta temporada por 15 millones de euros) procedente del Manchester City, el director deportivo Piero Ausilio ya se ha puesto manos a la obra para intentar traer de vuelta a su país a Guglielmo Vicario (nacido en 1996), por quien ya se negoció antes de su traspaso del Empoli al Tottenham por 18,5 millones de euros en el verano de 2023.

El portero italiano es el primer objetivo, pero no el único, de los nerazzurri en el mercado inglés.


  • INTER SU ANDREY SANTOS

    SportItalia informa de que al Inter le gusta Andrey Santos.


    El centrocampista brasileño, nacido en 2004, tiene contrato hasta junio de 2030 con el Chelsea, que lo fichó por 12,5 millones de euros procedente del Vasco da Gama en 2023. Tras sus cesiones al Nottingham Forest y al Estrasburgo, regresó a Londres, donde hasta ahora ha disputado 40 partidos, con 1 gol, 5 asistencias y 8 tarjetas amarillas.


    Los directivos nerazzurri ya habían hablado con su agente, Giuliano Bertolucci, el año pasado, cuando no se daban las condiciones para seguir adelante con la negociación, y ahora han retomado el contacto para ver si, entretanto, la situación ha cambiado y hay margen para reabrir las conversaciones.


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  • REVOLUCIÓN EN EL MEDIO CAMPO

    De cara a la próxima temporada, la idea de Chivu es cambiar el sistema de juego, pasando de un mediocampo de tres a uno formado por dos centrocampistas centrales.


    Un rol que ninguno de los siete centrocampistas actuales de los nerazzurri desempeña de forma natural: desde Barella hasta Zielinski, pasando por Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan y Sucic. De todos ellos, quizá el polaco exjugador del Nápoles sea el único con la certeza al 100 % de quedarse en Milán, mientras que los demás podrían cambiar de aires.


    Andrey Santos puede jugar como interior en un mediocampo de tres, pero también como mediocampista central, como demostró en el Chelsea junto al ecuatoriano Moisés Caicedo y en el Brasil de Carlo Ancelotti junto a su compatriota Bruno Guimarães, del Newcastle.


    No es casualidad que se rumoree que el Inter está tras la pista de otros centrocampistas capaces de jugar en el doble pivote: el francés Manu Koné, del Roma, y el alemán Leon Goretzka, cuyo contrato con el Bayern de Múnich expira en junio.


    Sin olvidar al serbio Aleksander Stankovic, a quien los nerazzurri están dispuestos a traer de vuelta a Italia pagando al Brujas los 23 millones de euros previstos por la cláusula de recompra.



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