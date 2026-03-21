El Inter vuelve a interesarse por Andrey Santos, del Chelsea: revolución en el centro del campo

De cara a la próxima temporada, la idea de Chivu es cambiar el sistema de juego, pasando de un mediocampo de tres a uno formado por dos centrocampistas centrales.





Un rol que ninguno de los siete centrocampistas actuales de los nerazzurri desempeña de forma natural: desde Barella hasta Zielinski, pasando por Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan y Sucic. De todos ellos, quizá el polaco exjugador del Nápoles sea el único con la certeza al 100 % de quedarse en Milán, mientras que los demás podrían cambiar de aires.





Andrey Santos puede jugar como interior en un mediocampo de tres, pero también como mediocampista central, como demostró en el Chelsea junto al ecuatoriano Moisés Caicedo y en el Brasil de Carlo Ancelotti junto a su compatriota Bruno Guimarães, del Newcastle.





No es casualidad que se rumoree que el Inter está tras la pista de otros centrocampistas capaces de jugar en el doble pivote: el francés Manu Koné, del Roma, y el alemán Leon Goretzka, cuyo contrato con el Bayern de Múnich expira en junio.





Sin olvidar al serbio Aleksander Stankovic, a quien los nerazzurri están dispuestos a traer de vuelta a Italia pagando al Brujas los 23 millones de euros previstos por la cláusula de recompra.







