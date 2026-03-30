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cm grafica ndoye inter
Emanuele Tramacere

Traducido por

El Inter vuelve a hablar del descontento de Ndoye: «Ya veremos». La cifra necesaria para ficharlo del Nottingham Forest

Inter Milán
D. Ndoye
Nottingham Forest
Fichajes
Bologna

El exjugador del Bolonia ha vuelto a entrar en el punto de mira de los ojeadores del Inter.

Ideas claras y un proyecto concreto para seguir siendo competitivos, pero para dar un giro radical a la trayectoria trazada y seguida en los últimos seis años. El Inter 2026/2027, independientemente de si se gana o no el Scudetto al final de esta temporada, cambiará de cara y lo hará con una estrategia que pronto será acordada y plasmada por escrito por Cristian Chivu, Beppe Marotta, Piero Ausilio y la propiedad.


El presupuesto será la clave, pero las indicaciones ya compartidas por todos son claras: a este equipo le falta regate y imprevisibilidad, y es en estos perfiles donde se invertirán las cifras más importantes. Nico Paz es el sueño inalcanzable, Moussa Diaby es una posibilidad concreta, pero en las últimas horas, según informa Tuttosport, vuelve a entrar en liza un viejo fichaje: Dan Ndoye.

  • CORTEJADO A PRINCIPIOS DE 2025

    El nombre del extremo suizo no es nuevo en Appiano Gentile. Ya durante el mercado de fichajes de invierno de la temporada 2024/2025, cuando era uno de los protagonistas de nuestra Serie A con la camiseta del Bolonia, el Inter intentó ficharlo para el equipo de Simone Inzaghi (al final llegó a Milán Nikola Zalewski).


    El interés se confirmó también durante el pasado verano, pero el fichaje de Chivu y la idea de invertir en Lookman desviaron la atención del exjugador del Basilea.

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  • EN NOTTINGHAM NO ESTÁ CONTENTO

    Finalmente, a finales de verano se concretó su marcha del Bolonia, pero rumbo a la Premier League con el Nottingham Forest, clasificado para la Europa League, que llegó a desembolsar nada menos que 42 millones de euros para hacerse con sus servicios.


    El inicio de temporada fue, en general, positivo, con dos goles y dos asistencias entre la Europa League y la liga. Desde diciembre, debido también a una situación muy complicada en la clasificación para el Forest y a una lesión que le afectó entre Navidad y Año Nuevo, Ndoye ha perdido protagonismo en el club.


    Desde enero hasta hoy solo ha disputado 13 partidos en todas las competiciones, de los cuales ninguno como titular en la Premier, con una media de no más de 25 minutos por partido. Una situación que le deja todo menos tranquilo, incluso de cara al próximo Mundial.

  • UNA SONRISA Y UN «YA VEREMOS» PARA EL INTER

    Y hablando del Mundial, al margen del último partido amistoso de preparación para EE. UU.-México-Canadá 2026 con su selección suiza —que perdió por 4-3 contra Alemania, pero en el que volvió a marcar—, Ndoye también respondió en la zona mixta a los rumores sobre el interés del Inter.


    Ante una pregunta directa, Ndoye se mostró contento, esbozando una sonrisa a los periodistas y esquivando la pregunta, pero dejando la puerta abierta a un fichaje por el Inter: «Ahora pienso en la selección y en mi equipo, pero en el futuro ya veremos qué pasa». No fue una frase de rigor.

  • LA SOLICITUD DEL NOTTINGHAM FOREST

    Al Inter le gusta, pero las negociaciones con el Nottingham Forest no serán fáciles. Como ya se ha dicho, el desembolso realizado el verano pasado impone una valoración considerable de su fichaje que, según Tuttosport, no será inferior a 35 millones de euros.


    Además, negociar con el temperamental presidente Marinakis no es nada fácil, y el caso de Douglas Luiz y la Juventus es una prueba de ello, incluso solo en esta temporada.


    Es difícil que desde Viale della Liberazione llegue una oferta de compra definitiva por esas cifras, pero con una fórmula más flexible y que quizá posponga el pago a cifras más bajas al final de la próxima temporada (préstamo con obligación de compra condicionada), el acuerdo podría cerrarse.