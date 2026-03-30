El Inter vuelve a hablar del descontento de Ndoye: «Ya veremos». La cifra necesaria para ficharlo del Nottingham Forest

Ideas claras y un proyecto concreto para seguir siendo competitivos, pero para dar un giro radical a la trayectoria trazada y seguida en los últimos seis años. El Inter 2026/2027, independientemente de si se gana o no el Scudetto al final de esta temporada, cambiará de cara y lo hará con una estrategia que pronto será acordada y plasmada por escrito por Cristian Chivu, Beppe Marotta, Piero Ausilio y la propiedad.





El presupuesto será la clave, pero las indicaciones ya compartidas por todos son claras: a este equipo le falta regate y imprevisibilidad, y es en estos perfiles donde se invertirán las cifras más importantes. Nico Paz es el sueño inalcanzable, Moussa Diaby es una posibilidad concreta, pero en las últimas horas, según informa Tuttosport, vuelve a entrar en liza un viejo fichaje: Dan Ndoye.