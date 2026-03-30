El Inter se interesa por Robin Risser, del Lens; es la alternativa a Vicario, del Tottenham

El Inter piensa en el futuro de la portería y, con este objetivo, sigue echando un vistazo al mercado, a pesar de que en Viale della Liberazione ya hayan elegido a un favorito: Guglielmo Vicario, quien, por su experiencia y su precio, se considera actualmente el mejor perfil que puede ofrecer el mercado, sopesando la relación entre calidad y precio.





Está claro que, si pudieran invertir diferentes cantidades, los nerazzurri mirarían hacia la Roma, donde Svilar está haciendo grandes cosas, pero es poco probable que Oaktree ponga un gran presupuesto a disposición del club y, por lo tanto, será necesario razonar siguiendo unas prioridades, que actualmente no contemplan gastos desmesurados para el portero.





Pero, como hemos explicado en los últimos días, abril será un mes importante para la planificación, en el que también habrá reuniones sobre el mercado y se analizarán los diferentes perfiles identificados en estos meses, presentando a la propiedad una lista de nombres con sus respectivos pros y contras.



