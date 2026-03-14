Todo ocurre en el minuto 82: Zappacosta lanza un pase en profundidad hacia el montenegrino, quien prolonga el balón hacia atrás contando con la incorporación de Sulemana, quien, sin embargo, llega bastante tarde con respecto a Dumfries. Los dos entran en contacto, el ghanés pone una mano en la espalda del holandés, quizá haya también un ligero contacto entre los pies derechos de ambos jugadores; lo cierto es que Dumfries resbala y cede la posesión al rival, quien, en ese momento, dispara, encuentra el rechazo de Sommer y el gol de Krstovic. Manganiello parece querer pitar, pero luego no sanciona la acción.