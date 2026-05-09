Según informes recientes de Italia, el Inter podría descartar fichar a Vicario, del Tottenham, este verano. Es una sorpresa, pues el nuevo campeón de la Serie A ya tenía acordados los términos del traspaso.

En las últimas semanas se había anunciado un principio de acuerdo con el portero de la Azzurri, esperado para liderar una nueva era en San Siro.

El acuerdo, que aún necesitaba la aprobación definitiva del Tottenham —que valora al portero en unos 20 millones de euros—, podría no concretarse. Aunque parecía que Vicario dejaría el norte de Londres este verano, el club italiano ahora lo duda.

Se rumorea que buscan destinar ese dinero a otras posiciones de la plantilla para la temporada 2026-27.



