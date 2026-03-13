El Inter: Nico Paz cena con Zanetti y Milito; los aficionados sueñan, pero el jugador del Como volverá al Real Madrid; su situación en el mercado

Como ya se ha dicho, no es la primera vez que se vincula a Nico Paz con el Inter, que ha intentado en varias ocasiones ficharlo del Como, recibiendo siempre un rotundo «no» como respuesta. El argentino está valorado entre 60 y 70 millones de euros, pero su futuro parece estar ya decidido. De hecho, su ficha sigueen manos del Real Madrid, que cuenta con una cláusula de recompra sobre el jugador de 21 años: para traerlo de vuelta a casa bastará con pagar 9 millones en el verano de 2026 o 10 millones en el de 2027. Es difícil imaginar que los blancos dejen escapar a un talento así por un precio tan bajo. En las últimas ventanas de fichajes, los larianos también intentaron eliminar esta cláusula, comprando a Nico Paz y dejando al Real Madrid el 50 % de una futura reventa. El club de Pérez rechazó estos intentos, una demostración más de que en Madrid quieren apostar por él en el futuro, por mucho que le duela al Como y al Inter.