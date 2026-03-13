El Inter: Nico Paz cena con Zanetti y Milito; los aficionados sueñan, pero el jugador del Como volverá al Real Madrid; su situación en el mercado

Los aficionados del Inter vuelven a soñar con Nico Paz. El argentino del Como apareció en una foto publicada en las redes sociales mientras cenabacon el vicepresidente de los nerazzurri, Javier Zanetti, el exdelantero del Inter, Diego Milito, y su padre, Pablo. No es la primera vez: de hecho, el ex capitán y el padre del mediapunta se han reunido a menudo en Milán para recordar los viejos tiempos. Zanetti y Pablo Paz jugaron juntos y también compartieron una aventura mundialista con la Albiceleste. Esta vez, sin embargo, a la velada se sumó también el jugador propiedad del Real Madrid, cuyo futuro en el Como está marcado: ya en verano debería abandonar la Serie A para regresar a La Liga. Para el Inter, en definitiva, el jugador nacido en Tenerife en 2004 debería seguir siendo solo un sueño.
LA FOTO EN LAS REDES SOCIALES
Una publicación de Paula de la Fuente, esposa de Javier Zanetti, ha vuelto a situar en el centro de los sueños nerazzurri a una vieja obsesión del club: ese Nico Paz que, a pesar de no estar pasando por su mejor momento de la temporada, está liderando al equipo de Como en la lucha por la Liga de Campeones. En la foto compartida en las redes sociales se ve a Milito, Zanetti, Pablo Paz y su hijo sonriendo en el Botinero, el restaurante propiedad del vicepresidente del Inter en Milán. Acompañando a la imagen, hay un comentario de la mujer que dice: «Aura».
EL FUTURO DE NICO PAZ
Como ya se ha dicho, no es la primera vez que se vincula a Nico Paz con el Inter, que ha intentado en varias ocasiones ficharlo del Como, recibiendo siempre un rotundo «no» como respuesta. El argentino está valorado entre 60 y 70 millones de euros, pero su futuro parece estar ya decidido. De hecho, su ficha sigueen manos del Real Madrid, que cuenta con una cláusula de recompra sobre el jugador de 21 años: para traerlo de vuelta a casa bastará con pagar 9 millones en el verano de 2026 o 10 millones en el de 2027. Es difícil imaginar que los blancos dejen escapar a un talento así por un precio tan bajo. En las últimas ventanas de fichajes, los larianos también intentaron eliminar esta cláusula, comprando a Nico Paz y dejando al Real Madrid el 50 % de una futura reventa. El club de Pérez rechazó estos intentos, una demostración más de que en Madrid quieren apostar por él en el futuro, por mucho que le duela al Como y al Inter.