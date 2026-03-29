El Inter Miami inicia las negociaciones por Casemiro, y el centrocampista del Manchester United se muestra «abierto» a formar pareja con Lionel Messi

El Inter Miami ha enviado su primera propuesta al entorno de Casemiro con el objetivo de reforzar sus filas con otro peso pesado del fútbol europeo, según Fabrizio Romano. La franquicia propiedad de David Beckham está ansiosa por encontrar un veterano con experiencia a largo plazo en el centro del campo, y la capacidad del brasileño para controlar los partidos se considera ideal para el esquema táctico de Javier Mascherano. Aunque al jugador le atraen el estilo de vida y el ambicioso proyecto deportivo de Miami, cualquier acuerdo definitivo dependerá de la oferta económica que se le presente.

Sin embargo, los Herons no son los únicos pretendientes en la mesa. Casemiro sigue siendo un jugador muy codiciado, con múltiples ofertas actualmente sobre su mesa procedentes de clubes de toda Europa y de la lucrativa Liga Profesional de Arabia Saudí. A pesar de la competencia, la capacidad de Miami para ofrecerle una asociación con Messi y una transición a la vida en Estados Unidos podría resultar una ventaja significativa.