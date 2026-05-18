La incertidumbre sobre la representación de Bisseck coincide con el creciente interés de la Bundesliga y la Premier League.

El Bayern de Múnich, que ve en el zaguero de 23 años una solución defensiva a largo plazo, sigue de cerca su situación. En la Premier también le observan varios clubes, atraídos por su rendimiento en la Serie A.

El Inter quiere retenerlo, pero la atracción de la Premier y el peso del Bayern podrían poner a prueba su determinación y la del jugador.



