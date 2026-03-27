El Inter: el equipo sub-23 cambia de sede; a partir del año que viene, los partidos en casa se disputarán en el Breda. Resumen del proyecto

Entre las reuniones previstas para el mes de abril en Viale della Liberazione, habrá también algunas dedicadas al proyecto Sub-23. El primer año está llegando a su fin; habrá tiempo para los balances finales y las reflexiones pertinentes, pero era importante sentar las bases para el futuro. Tras un buen comienzo, el equipo de Vecchi tuvo que hacer frente a un bajón inesperado, una montaña rusa que, de todos modos, puede formar parte del juego, ya que nos encontramos ante el debut absoluto del segundo equipo en la Serie C. Próximamente, sin embargo, habrá que revisar el proyecto y la filosofía que lo acompaña, probablemente pensando también en cómo irán las cosas con el actual entrenador, Stefano Vecchi, que no tiene del todo claro si volverá a ocupar el mismo banquillo el año que viene. La temporada actual ha presentado algunos puntos críticos, no han faltado algunos malentendidos con el grupo Primavera y también las instalaciones de entrenamiento han presentado algunos problemas, que, de todos modos, deberían resolverse a partir del próximo enero, cuando se espera que el Inter Sub-23 pueda unirse al primer equipo en Pinetina, una vez finalizadas las obras de Appiano Gentile.



