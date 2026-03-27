El Inter da un paso inesperado para fichar a Manu Koné: dos nombres para la Roma con el fin de desbloquear la operación

Manu Koné está destinado a seguir siendo uno de los principales objetivos del Inter en el mercado de fichajes del próximo verano. El intento fallido del verano pasado, cuando Gian Piero Gasperini se mantuvo firme en que el centrocampista francés no estaba en venta y los nerazzurri decidieron no superar la barrera de los 40 millones de euros, podría dar lugar a un nuevo intento dentro de unas semanas. Cuando estén más claros los escenarios de la clasificación de los giallorossi, que, sobre todo sin Champions League, se verán obligados a desprenderse de al menos uno de sus grandes nombres, y las estrategias del Inter sobre las posiciones y los perfiles de los jugadores que hay que incorporar para mejorar la plantilla actual.
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