El postpartido del Inter-Atalanta (1-1) no fue nada fácil. El Inter se queja de un par de decisiones arbitrales desfavorables y debe tener cuidado con el Milan, que, si gana en Roma contra la Lazio, puede situarse a cinco puntos en la clasificación, reduciendo a la mitad la diferencia antes del derbi. La Gazzetta dello Sport, al día siguiente del partido en San Siro, reconstruye lo que ocurrió nada más volver los equipos a los vestuarios.
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El Inter, «cordial» en su encuentro con el equipo arbitral: «Dos casos anteriores y similares al de Scalvini-Frattesi han perjudicado a los nerazzurri»
LAS SECUELAS DEL CAOS DE LOS BASTONES
Los directivos del Inter, en particular el presidente Giuseppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio, mantuvieron una conversación «cortés» (término utilizado por La Gazzetta dello Sport) con el equipo arbitral. «Por parte del Inter, ya desde el derbi, se respira un clima de hostilidad que el club atribuye al caso Bastoni».
DOS CASOS ANTERIORES
«El Inter se siente respaldado en sus protestas, sobre todo en lo que respecta al penalti: la jurisprudencia del VAR está llena de casos muy similares que se han juzgado de manera opuesta. Dos de ellos perjudicaron precisamente al Inter: el de Dumfries y Alex Sandro en octubre de 2021 contra la Juventus, y el de Darmian y Magnani en enero de 2024 contra el Verona. En ambos casos se pitó penalti».
SILENCIO DE PRENSA
Así pues, silencio total ante la prensa y salida del estadio hacia las 19:00. Es la segunda vez que el Inter se queja de las decisiones arbitrales; la primera fue en Nápoles, con motivo de la derrota por 3-1 sufrida en el partido de ida. En aquella ocasión habló el presidente Marotta; esta vez, nadie. Mejor no subir el tono para luego hacer valer nuestros derechos en los foros adecuados: esa ha sido la línea que ha prevalecido.