El Inter, con Gila como sustituto de Bastoni: se avecina un duelo con el Milan en el mercado de fichajes, pero Tare tiene vía libre

Pero en las últimas semanas, otro nombre está ganando cada vez más terreno en esta lista: Mario Gila, de la Lazio. La cuestión es que el Milan está ejerciendo una fuerte presión sobre este mismo jugador en lo que se perfila como otro, el enésimo, derbi de fichajes entre los equipos milaneses. Gila fue traído a Italia precisamente por Tare, el actual director deportivo del Milan, quien, por lo tanto, podría tener vía libre para hacerse con el español, cuyo contrato expira en 2027. No se habla de renovación con Lotito, por lo que este verano será el momento en el que el central —que también ha rendido bien jugando en una defensa de tres— saldrá realmente al mercado. Y, aunque hay ofertas por él también de la Premier y la Liga, serán las eternas rivales de la ciudad las que se lo disputarán.



