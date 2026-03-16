El Inter, con Chivu como pilar fundamental: en el aire tres nuevos fichajes y tres grandes nombres, además de Thuram

El Inter tiene 8 puntos de ventaja sobre el Milan y 9 sobre el Nápoles a falta de 9 jornadas para el final del campeonato, pero el equipo nerazzurro aún debe reforzarse en el mercado de fichajes de verano de cara a la próxima temporada.

Nadie pone en duda a Cristian Chivu : en el club están muy contentos con el entrenador rumano, considerado un pilar fundamental.

El presidente Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio ya están planificando el refuerzo del equipo y el trabajo de verano con Chivu, quien podría renovar su contrato, que vence en 2027, antes del inicio de la próxima temporada.