El Inter apuesta por Marello: quién es este jugador nacido en 2008 con un pie izquierdo al estilo de Dimarco

En Viale della Liberazione están convencidos de que el año que viene Marello podrá rendir a un gran nivel en el equipo sub-23, compitiendo entre los profesionales y entrenando con mayor frecuencia con el primer equipo. Pero, ¿de qué futbolista estamos hablando? ¿Cuáles son sus mejores cualidades? El Inter lo ha elegido por la calidad de su pierna izquierda, una habilidad que, sobre todo en los últimos meses, ha llevado a muchos a compararlo con Federico Dimarco. Efectivamente, los centros de Marello imprimen al balón un sello de garantía; luego, claro está, hay que hacer la distinción adecuada con Dimarco, que, en cualquier caso, es un futbolista bastante diferente, sin perjuicio de que la calidad de su pierna izquierda los une sin lugar a dudas. Marello es un extremo con una excelente constitución física y buenas capacidades aeróbicas, más un cuarto de la defensa que un quinto. La liga y la Youth League (donde ha logrado 5 asistencias y un gol en 9 partidos disputados) han certificado nuevos avances; ahora le corresponderá al Inter facilitar su crecimiento y su incorporación al equipo profesional.