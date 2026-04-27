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El ídolo del Manchester City describe una “brillante relación de amor-odio” entre Rayan Cherki y Pep Guardiola, y explica por qué este “atrevido” creador de juego tiene un potencial “asustador”
¿Cuánto le costó al Manchester City el fichaje de Cherki?
Esto debería seguir siendo una realidad en el equipo azul de Mánchester, ya que firmó un contrato de cinco años, vigente hasta 2030, al completar su fichaje por 34 millones de libras (46 millones de dólares) procedente del Lyon. Dicho acuerdo parece que va a resultar toda una ganga.
Aunque ya trabajó con Lionel Messi y Franck Ribéry, Guardiola es famoso por su enfoque casi robótico en la táctica y exige que sus jugadores se ajusten al colectivo.
Cherki, sin embargo, es un diez voluble que deambula por el campo y aparece y desaparece cuando quiere. Recuerda a Ronaldinho o Neymar: con 22 años, quiere divertir al público y muestra su repertorio de trucos a menudo.
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Los toques de balón en Wembley desataron un animado debate
Se desató un animado debate tras sus toques improvisados en la final de la Carabao Cup, que el City ganó al Arsenal para lograr el primer título de la temporada 2025-26; aún así, muchos defienden su actuación y destacan su factor X.
El exdelantero de los Cityzens, Dickov, disfruta viéndolo en acción y cree que Guardiola comparte esa visión, aunque a veces su plan de juego resulte confuso.
Por qué Guardiola y Cherki tienen una relación de amor-odio
En declaraciones a GOAL y MrQ, Dickov habló sobre la libertad que debe darse a talentos como Cherki: «A pesar de todo lo que se dice, entre Pep y Cherki hay una relación de amor-odio.
Lo quiere y, al mismo tiempo, se vuelve loco con él, porque es muy bueno. Es tan descarado que no puede evitar quererlo, aunque sabe que puede cambiar un partido.
Lo que más le gusta a Pep no es su talento, sino su ética de trabajo. Antes había dudas sobre su esfuerzo, pero ahora trabaja tanto o más que cualquiera.
«Sabe que, para tener alguna oportunidad en el Manchester City de Pep, debe dejarse la piel, y eso es lo que más le gusta a Pep.
Tiene un estilo inconformista que volverá loco a Pep, porque Pep busca control. Con Cherki nunca sabes qué pasará después, pero ese factor sorpresa, unido a su capacidad para decidir partidos clave, es increíble.
«Además, lo hace en los partidos importantes: es una cosa regatear a tres o cuatro jugadores contra equipos modestos o en encuentros intrascendentes, pero hacerlo en los grandes escenarios con su calidad es fantástico. Y, si miras su edad, tiene 22 años; su nivel actual y lo que puede alcanzar asusta de verdad».
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¿Podrá Cherki ayudar al Manchester City a conseguir el triplete nacional?
Cherki ha marcado 10 goles y dado 13 asistencias con el City esta temporada, un gran rendimiento en su primera campaña en Inglaterra. Se espera que siga creciendo, ya que podría jugar la fase final del Mundial 2026 este verano.
Su objetivo es llegar a esa cita con varias medallas, pues el City, ya campeón de la Carabao Cup, está en la final de la FA Cup y lucha con el Arsenal por la Premier League, con la mira puesta en el triplete nacional.