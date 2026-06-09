El ídolo del Liverpool y campeón de la Liga de Campeones se retira a los 31 años

Origi explicó a sus seguidores los motivos de su retirada en un mensaje. El exinternacional belga agradeció a quienes le apoyaron durante su carrera.

«Mi propósito como jugador se ha cumplido», escribió en Instagram. «De niño soñé con jugar en los escenarios más importantes y ganar los trofeos más prestigiosos, y lo logré. Gracias a Dios y a todos mis aficionados, sin ustedes nada habría sido posible.

Gracias a todos los clubes, entrenadores y compañeros que me formaron más allá del campo. Representar a Bélgica, mi nación, y a Kenia, mis raíces, fue un honor. A mi familia y amigos: sin vosotros no sería quien soy. Os estaré eternamente agradecido. La misión termina; empieza mi nuevo camino.







