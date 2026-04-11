«¡El hombre más letal del mundo!» - Harry Kane se perfila como favorito al Balón de Oro tras su racha goleadora con el Bayern de Múnich

La entrega de los Balones de Oro de este año coincide con el Mundial, lo que sin duda influirá en la decisión del jurado. Este año, Kane ha marcado seis goles con la selección de Inglaterra. «Harry es el hombre clave», apuntó Crouch. «Es una apuesta segura para marcar goles, da igual contra quién juegue. Es el jugador más letal del mundo en este momento, ¿por qué no iba a ser el favorito para el Balón de Oro?

«El Mundial es clave y deberá brillar allí. Si el Bayern llega a la final de la Champions o se acerca, tendrá muchas opciones [de ganar el Balón de Oro]».