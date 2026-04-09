«El Hilal no perdona los pecados»... Una campaña mediática arremete contra Yassine Bounou antes de las fases decisivas

El portero marroquí Yassine Bounou, del Al-Hilal, ha recibido duras críticas en las últimas horas pese a la goleada de su equipo (6-0) ante el Al-Khulud en la 29.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

La polémica ha abierto un debate en el mundo del deporte, sobre todo porque el portero marroquí hizo un buen partido, aunque algunos critican su rendimiento global esta temporada por errores que costaron puntos al Al-Hilal en fases previas de la competición.

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Con estos tres puntos, el Al-Hilal llega a 68 unidades y se sitúa segundo, a dos del líder, el Al-Nassr (70).