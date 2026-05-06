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Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025Getty/GOAL
Donny Afroni

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El hijo de Cristiano Ronaldo prefiere fichar por un equipo europeo antes que jugar con el capitán del Al-Nassr la próxima temporada, mientras el Real Madrid aguarda

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Cristiano Ronaldo Jr. podría rechazar la oportunidad de jugar con su padre en el Al-Nassr para regresar a Europa. El joven de 15 años prefiere formarse en una academia de élite y forjar su propia carrera, y el Real Madrid está entre los clubes interesados.

  • Los grandes clubes europeos siguen de cerca a Ronaldo Jr.

    El hijo mayor del cinco veces Balón de Oro juega en las categorías inferiores del Al-Nassr de Arabia Saudí, donde ha seguido marcando goles con regularidad. Aunque se esperaba que subiera al primer equipo para jugar con su padre la próxima temporada, el joven tiene otros planes.

    Según The Sun, quiere medirse al máximo nivel y regresar al continente donde su padre brilló dos décadas. Sus destinos soñados son el Real Madrid, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain; la atracción de estas instituciones de élite sería el principal motivo para dejar Riad.

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  • Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025Getty

    El regreso del Real Madrid parece cada vez más probable.

    El regreso a la capital española con el Real Madrid parece inminente para el internacional juvenil portugués, quien seguiría los pasos de su padre. El joven ya se entrenó con el equipo sub-16 del Madrid en marzo, mientras su padre se recuperaba de una lesión, y eso ha avivado los rumores de un fichaje inminente.

  • Salir de la sombra

    A pesar del atractivo de jugar junto a su padre en el Al-Nassr, Ronaldo Jr. prefiere Europa.Según The Sun, aunque le atrae volver al Reino Unido o a Madrid, su familia teme el foco mediático que inevitablemente lo comparará con su padre, leyenda del Real Madrid y del Manchester United. Aun así, Borussia Dortmund y Sporting CP también lo siguen.

    El joven ya tiene un palmarés sólido: ha jugado con las selecciones sub-15 y sub-17 de Portugal y ganó la Copa del Mundo con la segunda en noviembre. En una academia europea de primer nivel busca afinar su técnica para respaldar su instinto goleador en las categorías inferiores.

  • Cristiano Ronaldo Jr(C)Getty Images

    Mantener un historial goleador prolífico

    Este joven de 15 años, sea cual sea el equipo, ya muestra el mismo instinto goleador de su padre. Sus cifras asoman impresionantes: 58 goles en 23 partidos con el sub-9 de la Juventus y 56 en 27 con el sub-15 del Al-Nassr, según The Sun. Mientras el Ronaldo senior se prepara para lo que probablemente será su último gran torneo en el Mundial de 2026, su hijo busca iniciar su propia andadura en serio.

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