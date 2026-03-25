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El hijo de Cristiano Ronaldo podría fichar por el Real Madrid tras entrenar con la cantera
Un camino familiar para la próxima generación
El hijo mayor del cinco veces ganador del Balón de Oro está acostumbrado a la presión de las academias de élite europeas, ya que anteriormente perfeccionó su técnica en las canteras del Manchester United y la Juventus. Tras el fichaje de su padre por el Al-Nassr en enero de 2023, el joven se incorporó a la cantera de este club; sin embargo, un posible fichaje por el equipo de la capital española supondría un importante paso adelante en su desarrollo profesional. The Athletic informa de que Ronaldo Jr. está entrenando con el Madrid con vistas a incorporarse oficialmente a la cantera del club.
- AFP
Tras los pasos del mejor de todos los tiempos
Si el fichaje se concretara, el joven de 15 años se incorporaría a un club en el que el nombre de su padre es sinónimo de éxitos sin precedentes y títulos. Durante una legendaria etapa de nueve años en el Santiago Bernabéu, Ronaldo marcó la asombrosa cifra de 450 goles en solo 438 partidos, consiguiendo cuatro títulos de la Liga de Campeones y dos de La Liga. Aunque el joven Ronaldo juega como delantero centro —la misma posición que su padre dominó en la última etapa de su carrera—, el fichaje provocaría inevitablemente intensas comparaciones con el hombre que sigue siendo la figura moderna más emblemática del Madrid.
Avanzando con paso firme en la escena internacional
Más allá de sus aspiraciones en el ámbito de clubes, Ronaldo Jr. ya ha comenzado a consolidarse como una figura clave dentro de las categorías inferiores de la selección portuguesa. Desde que debutó con la selección sub-15 contra Japón el año pasado, ha ascendido rápidamente en las categorías hasta sumar seis partidos internacionales y marcar su primer gol con la selección sub-16. Su abuela estuvo recientemente en Croacia para presenciar sus primeros pasos en el fútbol internacional, lo que pone aún más de relieve la profunda conexión de la familia con la Selecção, donde su padre, de 41 años, sigue capitaneando la selección absoluta con un récord de 143 goles.
Un verano decisivo para el desarrollo
El objetivo inmediato del joven será asegurarse un puesto fijo en las categorías inferiores del Real Madrid antes de que dé comienzo la nueva temporada europea. Aunque ha demostrado un enorme potencial en Arabia Saudí y a nivel internacional, el salto a las categorías sub-16 o sub-17 del Real Madrid supone una prueba física y táctica mucho más exigente. Su inscripción oficial en Valdebebas podría ser el primer gran paso en lo que muchos esperan que sea una carrera que iguale la longevidad de su padre.