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El Hearts pide «medidas contundentes» tras las agresiones a jugadores por parte de aficionados del Celtic que invadieron el campo antes del final del partido decisivo de la Premiership
Un final caótico
La temporada de la Premiership escocesa terminó en caos por fallas de seguridad en Celtic Park. Lo que debía ser una fiesta se convirtió en un ambiente tóxico cuando los aficionados invadieron el campo antes de que el árbitro pitara el final. El desorden hizo que jugadores y cuerpo técnico temieran por su seguridad, y el equipo del Hearts se retiró al túnel.
El club emitió un comunicado en el que condenaba las “vergonzosas escenas” y calificaba de “profundamente inquietantes” las denuncias de agresiones físicas y verbales a su plantilla. Investigamos los hechos y colaboramos con la Policía de Escocia. Por ahora no haremos más comentarios, pero es inaceptable que nuestros jugadores y personal vivan esta situación».
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Investigación y diálogo con la policía
La gravedad quedó clara cuando se supo que los jugadores del Jambos sufrieron agresiones físicas en el tumulto. Mientras los aficionados invadían el campo, la delegación del Hearts quedó atrapada en un ambiente “amenazador” que obligó a evacuarla de inmediato. El club priorizó la integridad de su personal sobre las obligaciones mediáticas y algunos jugadores aún llevaban la equipación cuando subieron al autobús.
El club explicó: «Dado el ambiente amenazante en el estadio, nuestro personal tuvo que marcharse de inmediato, sin cumplir con las obligaciones mediáticas posteriores al partido. Pedimos disculpas a nuestros socios mediáticos, pero la seguridad de nuestro personal fue nuestra principal prioridad durante estas escenas inaceptables. La invasión del campo provocó un final caótico, y nadie parecía saber si el partido había terminado».
Exigencias de sanciones sin precedentes
Con el mundo del fútbol mirando a Glasgow, el Hearts pidió a la Federación Escocesa de Fútbol y a la SPFL un mensaje claro. El club de Edimburgo cree que una multa no basta dada la gravedad de las agresiones denunciadas. La integridad de la liga está en duda, y la directiva del Tynecastle espera que las autoridades actúen con firmeza para evitar que se repitan estas escenas en la máxima categoría.
La nota añade: «A nuestros jugadores se les impidió agradecer a nuestra magnífica afición su apoyo esta tarde y durante toda la temporada. Esperamos que las autoridades tomen las medidas más contundentes para proteger la seguridad de jugadores y aficionados, así como la integridad del deporte».
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El Hearts termina segundo tras caer derrotado en los últimos minutos
Las vergonzosas escenas en Celtic Park aumentaron la decepción, pues el título se escapó al Hearts en los últimos instantes. A pesar de la amarga derrota, tras liderar la clasificación 250 días, el club se siente orgulloso del gran salto de calidad del equipo en la temporada 2025/26.
El club cerró su comunicado rindiendo homenaje al equipo: «Esta temporada, el Hearts ha cautivado a los aficionados de Escocia y del mundo. Agradecemos a Derek McInnes, su cuerpo técnico, los jugadores y la afición por hacer sentirnos orgullosos. Nadie merecía las vergonzosas escenas finales».