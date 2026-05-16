El Hearts pide «medidas contundentes» tras las agresiones a jugadores por parte de aficionados del Celtic que invadieron el campo antes del final del partido decisivo de la Premiership

La temporada de la Premiership escocesa terminó en caos por fallas de seguridad en Celtic Park. Lo que debía ser una fiesta se convirtió en un ambiente tóxico cuando los aficionados invadieron el campo antes de que el árbitro pitara el final. El desorden hizo que jugadores y cuerpo técnico temieran por su seguridad, y el equipo del Hearts se retiró al túnel.

El club emitió un comunicado en el que condenaba las “vergonzosas escenas” y calificaba de “profundamente inquietantes” las denuncias de agresiones físicas y verbales a su plantilla. Investigamos los hechos y colaboramos con la Policía de Escocia. Por ahora no haremos más comentarios, pero es inaceptable que nuestros jugadores y personal vivan esta situación».