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El Hearts critica el «final prematuro» del decisivo partido contra el Celtic tras la invasión del campo
Buscando respuestas de las autoridades
En un comunicado, el Hearts agradeció a su afición por el apoyo durante la temporada y anunció que escribió a la SFA y a la SPFL pidiendo explicaciones tras el polémico final del partido del sábado. Después del gol de Callum Osmand en el descuento, que puso el 3-1, los aficionados locales invadieron el campo antes del pitido final para celebrar el título.
La SPFL confirmó que el partido había terminado, aunque el reloj marcaba aún 40 segundos de descuento.
El comunicado confirma que el club «ha escrito a la SFA y a la SPFL exponiendo nuestras observaciones y preguntas sobre el final prematuro del partido y expresando nuestra preocupación por el precedente que se ha sentado, según el cual una invasión del terreno de juego puede determinar la duración de un partido, en lugar de los árbitros. Les hemos pedido una respuesta rápida a las cuestiones planteadas».
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Respuesta a los comentarios irresponsables
El Hearts de Edimburgo criticó las declaraciones del entrenador del Celtic, Martin O'Neill, quien el lunes calificó de «tonterías» las críticas a la invasión de campo del sábado. El club considera inaceptable este incidente y pide a la afición y a los clubes que comprendan su gravedad.
Sobre las palabras de O'Neill, el Hearts declaró: «Hemos visto los comentarios irresponsables de esta semana, que parecen defender a quienes invadieron el campo el sábado y minimizar la gravedad del incidente. Estas declaraciones son peligrosas, y pedimos a las autoridades del fútbol que actúen con seriedad y cuenten con la cooperación de todos».
Noticias inquietantes sobre maltrato físico
Las repercusiones del fin de semana superaron lo deportivo: se cuestionó la seguridad de los jugadores. Tony Bloom, accionista del Hearts, reveló que algunos futbolistas fueron agredidos durante la invasión del campo, lo que obligó al plantel a evacuar el estadio por el túnel.
Por ello, el plantel debió cancelar sus compromisos con la prensa. El club subrayó que su personal vivió un ambiente muy inquietante. Hearts investiga lo ocurrido y colabora con la Policía de Escocia para esclarecer posibles delitos.
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Con la mirada puesta en el éxito a largo plazo
A pesar del doloroso final de una gran campaña, el Hearts se muestra optimista. El club ve esta temporada como el inicio de su proyecto a largo plazo. Para la próxima campaña, promete volver más fuerte con el apoyo de sus aficionados, patrocinadores y socios.