El grupo inversor liderado por Sergio Ramos llega, por fin, a un acuerdo para adquirir el Sevilla tras cinco meses de negociaciones

La compra coloca a Ramos en un papel clave en el club de su infancia, donde, como propietario, influirá en las decisiones deportivas y estratégicas. Sin embargo, la normativa española prohíbe a jugadores en activo tener participaciones en clubes de la misma liga, lo que, en la práctica, obliga al jugador de 40 años a retirarse o marcharse al extranjero. Formado en la cantera del Sevilla antes de brillar con el Real Madrid y la selección, su paso a la sala de juntas supone un regreso a sus raíces.