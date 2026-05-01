Nada menos que 13 jugadores han marcado más goles. Entre ellos, dos compañeros de equipo en el Borussia Dortmund: Serhou Guirassy y Julian Brandt, con tres tantos cada uno. Fabio Silva, que ha salido desde el banquillo, ha anotado uno menos en la Bundesliga. Aun así, se le considera el mejor suplente de la liga.
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El gran dilema de Fabio Silva en el BVB: el mejor suplente de la Bundesliga está en una encrucijada
El jugador de 23 años ha disputado 25 partidos en la máxima categoría alemana, 18 desde el banquillo. Desde ahí ha logrado siete de sus ocho participaciones en goles. Solo fue titular en la victoria 3-2 ante el St. Pauli, en enero, cuando asistió a Karim Adeyemi en el 2-0.
«Tanto si estoy en el once inicial como si no, siempre que el entrenador cuente conmigo, intento ayudar al equipo», declaró hace unos días el delantero, fichado el verano pasado por 22,5 millones de euros procedente del Wolverhampton Wanderers. Luego añadió: «Creo que todos ven que soy más que un jugador que solo marca goles».
Su primera temporada en el BVB lo sitúa ante una encrucijada: llegó con una lesión de aductores que lo retrasó, pero ya está en plena forma y siete de sus nueve titularidades fueron en 2026.
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Fabio Silva brilló en Fráncfort con una de las mejores actuaciones como suplente del BVB.
Este jugador, con una internacionalidad, ha sido hasta ahora un suplente muy positivo para el equipo. Aunque Silva no empezó bien en su nuevo club, en el campo siempre mostró buena impresión.
Cuando entra en juego, muestra de inmediato un compromiso ejemplar y aporta la energía que todo equipo necesita en los minutos finales y que cualquier entrenador desea. Su compromiso es excelente: tiene ritmo, se mueve bien en profundidad y, gracias a su gran técnica y a su inteligencia de juego, se integra bien en el juego combinativo. Su actuación en el 3-3 de principios de año en Fráncfort, por ejemplo, fue una de las mejores entradas como suplente del BVB en los últimos años.
Así se ganó, con razón, un puesto en el once inicial en algunas ocasiones. En esos partidos mostró las mismas cualidades, pero el rendimiento del equipo fue, como se ha dicho, muy bajo. Eso lo devolvió rápidamente al banquillo.
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Con Fabio Silva, el BVB ataca con más fluidez y es más impredecible.
Es evidente cómo mejora la ofensiva del Dortmund con Silva respecto a Guirassy. Con él, el BVB ataca con más fluidez y es más impredecible, mientras que a Guirassy solo se le busca para el juego de pared. Recibe muchos balones aéreos y aún más centros.
Sin embargo, como le sucedió a Guirassy en algunos encuentros, Silva también se ha mostrado perdido cuando ha sido titular, sobre todo en los primeros tiempos, casi siempre flojos, que el Borussia ha disputado esta temporada. En parte se debe a que, como suplente, al final del partido los rivales suelen estar más cansados y aparecen más espacios.
«Claro, para un delantero es importante marcar; es la mejor sensación», dijo Silva recientemente. «A veces las cosas no salen y se necesita más tiempo. En algunos momentos de esta temporada era más importante dar asistencias. Creo que todos ven que puedo ayudar al equipo. Estoy muy satisfecho con mi rendimiento y con lo que aporto».
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A pesar de sus mejoras y juego colectivo, tres goles son pocos para un delantero del BVB.
Sin duda puede serlo. Hace tres semanas, Niko Kovac destacó su evolución: «Desde hace tres o cuatro semanas veo a un Fabio en los entrenamientos que ha dado un paso más; noto un progreso muy grande».
Tras su gol, el domingo ante el Friburgo, el técnico añadió: «Le faltaba físico. Hemos trabajado mucho en eso; no basta correr dos veces por el bosque para estar listo para la Bundesliga. Con la mejora física ya puede jugar un partido de la liga».
Su perfil le abre puertas en el nuevo proyecto del BVB, que busca potenciar el juego ofensivo. Además, los constantes rumores sobre el futuro de Guirassy invitan a pensar en su posible salida en el próximo mercado.
Sin embargo, el Dortmund necesita que Silva marque más goles; para un delantero es imprescindible. Tres tantos en 36 partidos oficiales, con una media de 32 minutos por encuentro, son pocos. Aun así, su promedio de un gol cada 115 minutos, considerando el tiempo jugado, es notable. Ahí está el dilema: ambas cifras tienen peso.
Fabio Silva: estadísticas en el BVB
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas 36 3 7 5