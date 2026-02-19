Getty Images
El Gobierno portugués inicia su propia investigación tras la denuncia de Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, por abuso racial por parte de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid
¿Qué pasó en el partido de la Champions League?
El incidente en cuestión tuvo lugar a los 10 minutos de la segunda parte del partido disputado en Lisboa el 17 de febrero. El partido se detuvo cuando los jugadores se enfrentaron y los árbitros siguieron las directrices de la UEFA.
Vinicius Junior marcó un gol espectacular para el Real Madrid, gigante de la Liga, y lo celebró junto al banderín de córner frente a la afición local. Varios jugadores del Benfica se mostraron molestos por las supuestas provocaciones del internacional brasileño.
Cuando el partido estaba a punto de reanudarse, Vinicius, que estaba frente a Prestianni, se acercó rápidamente al árbitro y le informó de algo que se había dicho. Se acusa al extremo del Benfica de haber realizado comentarios racistas, y la UEFA ha confirmado que ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, mientras Prestianni se tapaba la boca con la camiseta.
Declaraciones de Vinicius Junior y Prestianni
Una declaración del organismo rector del fútbol europeo decía: «Los informes oficiales de los partidos de anoche están siendo revisados. Cuando se denuncian incidentes, se inician los procedimientos y, si estos dan lugar a sanciones disciplinarias, se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA. En este momento, no tenemos más información que proporcionar ni comentarios adicionales que hacer».
Vinicius emitió un comunicado tras el partido en el que decía: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo que ha ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, solo fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, especialmente después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».
Prestianni declaró en una publicación en las redes sociales: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien, lamentablemente, malinterpretó lo que cree haber oído. Nunca he sido racista con nadie. Y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».
El Gobierno portugués abre una investigación.
El Gobierno portugués, a través de la Autoridad para la Prevención y la Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD), investigará ahora el incidente, con el fin de determinar si se trató de un ataque racista.
En un comunicado publicado en la página web oficial del organismo estatal se lee: «A raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre presuntos insultos/actos de racismo dirigidos al jugador del Real Madrid Vinicius Jr. durante el partido entre el SL Benfica y el Real Madrid CF, correspondiente a la ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA, celebrado en el Estadio da Luz, competición organizada por la UEFA, la Autoridad para la Prevención y Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD) ha iniciado un procedimiento sancionador administrativo para esclarecer los hechos».
Podrían imponerse sanciones contra Benfica y Prestianni.
Tanto el Benfica como Prestianni podrían enfrentarse a sanciones —que van desde multas económicas hasta la remisión del informe a las autoridades judiciales— si se confirman las acusaciones de racismo. Se espera que las investigaciones que están llevando a cabo los organismos deportivos y gubernamentales concluyan rápidamente, lo que permitirá tomar medidas decisivas.
