AFP
Traducido por
El Galatasaray está preocupado por Virgil van Dijk y las estrellas «altas» del Liverpool, pero el entrenador Okan Buruk espera obtener una gran ventaja en el partido de ida, que se disputará en casa y es «el más importante»
El ambiente en Rams Park, un factor importante
Buruk confía en otra «muralla de ruido» para desestabilizar al equipo de Arne Slot, y señala que el partido de ida representa su mejor oportunidad para afianzarse en la eliminatoria. «El partido de ida es el más importante», afirmó. «Hay grandes equipos, 16 grandes equipos, en el mismo camino que nosotros y todos tenemos la oportunidad de pasar a la siguiente ronda. Nuestro objetivo es obtener ventaja en el primer partido contra el Liverpool».
- Getty Images Sport
Respetando la calidad de los Reds
A pesar de la confianza obtenida en su anterior encuentro, Buruk no se hace ilusiones sobre la tarea que tiene por delante. Destacó la resistencia del Liverpool, que a menudo ha encontrado la manera de ganar en los últimos minutos de los partidos esta temporada. La preparación del entrenador se ha centrado claramente en los atributos psicológicos y tácticos de los visitantes, que han llegado a Turquía en busca de la redención.
«No tendremos ninguna excusa. Jugamos en casa e intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos. Ya hemos jugado contra ellos una vez y los conocemos un poco mejor», explicó Buruk. «Nuestros rivales son de gran calidad. Al comienzo de la temporada, ganaron muchos partidos con goles en los últimos minutos».
La amenaza de Van Dijk y las jugadas a balón parado
Una de las principales preocupaciones del entrenador del Galatasaray es la potencia aérea del Liverpool y su eficacia en las jugadas a balón parado. Buruk mencionó específicamente al capitán del club, Virgil van Dijk, como la principal amenaza a la que su defensa deberá hacer frente durante los 90 minutos si quiere mantener la portería a cero.
«Son muy buenos (en las jugadas a balón parado) y cuentan con un Virgil van Dijk muy eficaz, además de otros jugadores altos y buenos rematadores», admitió Buruk. «Debemos ser cautelosos, pero eso es lo mismo contra cualquier equipo. Nos preparamos para ello. Han encajado muchos goles y debemos aprovechar eso también. Tenemos dos partidos contra ellos y ambos resultados son importantes. Es importante que terminemos el primer partido en la mejor posición posible».
- AFP
Esperando una mentalidad diferente
Los recuerdos del penalti ganador de Victor Osimhen en septiembre aún perduran, pero Buruk espera que el Liverpool esté mucho más concentrado esta vez. Con el aumento de la presión en las rondas eliminatorias, el entrenador turco cree que los Reds serán más precisos y menos propensos a cometer los errores que les costaron caro en el encuentro de la fase de liga.
Al referirse al cambio táctico que espera de Slot, Buruk añadió: «Los equipos se conocen bien. Creo que el Liverpool llegará a este partido con una mentalidad muy diferente a la que tuvo en nuestro encuentro en la fase de liga». El Galatasaray necesitará toda la ventaja de jugar en casa para asegurar un buen resultado antes de disputar el partido de vuelta en Anfield.
Anuncios