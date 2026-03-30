El futuro de Salah, la revelación del director técnico de Egipto: «Hay un equipo de la Serie A…». Roma, Juventus y...: ¿quién puede ficharlo?

Tal y como ha declarado el director técnico de Egipto, son muchos los equipos que se han interesado por la leyenda del Liverpool. Además del PSG y del Bayern de Múnich, varios clubes de la Premier League querrían ficharlo, aunque el egipcio ha explicado que, tras su paso por el Chelsea, le gustaría que los Reds fueran su último equipo en Inglaterra.





Entre los equipos que se han informado sobre la situación también hay algunos grandes de nuestra Serie A. Desde el Inter hasta la Juventus —en los bianconeri está Luciano Spalletti, que lo valora mucho— pasando por la Roma, donde el egipcio ya ha jugado y que es el club italiano que más desea traerlo de vuelta a Italia.