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El futuro de Marcus Rashford queda en el aire, ya que el Barcelona se ve obligado a replantearse el traspaso definitivo
La cruda realidad financiera se hace notar en el Camp Nou
Los esfuerzos del Barcelona por hacer definitivo el fichaje de Rashford se han topado con un importante obstáculo, ya que, según se informa, el club ha suspendido toda la operación. Aunque el jugador de 28 años ha logrado consolidarse como titular en la alineación de Hansi Flick, la cruda realidad de la situación económica del club ha obligado a este a posponer cualquier fichaje definitivo. Según SPORT, el gigante catalán ha reevaluado la viabilidad del traspaso. Aunque ya existía un acuerdo marco, el departamento deportivo ha decidido paralizar la operación antes que arriesgarse a una mayor inestabilidad financiera.
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El obstáculo del tope salarial
El principal problema para el Barcelona no es la opción de compra de 30 millones de euros acordada con el Manchester United, que se considera relativamente modesta para un jugador de su nivel. Por el contrario, el mayor escollo siguen siendo las elevadas exigencias salariales de Rashford. El club había barajado inicialmente una solución creativa para eludir las estrictas normas de La Liga, planeando un contrato a largo plazo que se prolongara hasta 2030 para repartir el coste. Sin embargo, incluso con la disposición del internacional inglés a ajustar su salario, las cifras siguen siendo difíciles de asumir bajo las actuales restricciones financieras.
Un cambio en la filosofía de contratación
Más allá de los obstáculos financieros inmediatos, parece haber un cambio notable en la estrategia general de fichajes del Barcelona. Sport señala además que la directiva se inclina cada vez más por fichar a jóvenes promesas que aporten tanto un impacto inmediato como un valor de reventa a largo plazo. Destinar una gran parte del presupuesto restante a un jugador de 28 años con un salario elevado podría obligar al club a tomar decisiones difíciles.
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La incertidumbre se cierne sobre el delantero del United
Durante meses, parecía un hecho que Rashford completaría su traspaso definitivo a España. Sin embargo, la pausa en las negociaciones sugiere que el club se está dejando todas las opciones abiertas de cara a un mercado de fichajes de verano crucial.
Dado que el departamento deportivo da prioridad a una reconstrucción sostenible a largo plazo, Rashford se encuentra en una situación delicada. A menos que se produzca una mejora drástica en la flexibilidad financiera del Barcelona, el delantero podría tener que plantearse otras opciones, ya que, según se informa, el United estaría buscando una venta definitiva este verano.