El futuro de José Mourinho «no es un problema» para el Benfica, pues el presidente y el entrenador insisten en que él es «el responsable» de la decisión

A pesar de la unidad fuera del campo, el Benfica atraviesa dificultades en la liga. Actualmente es tercero en la Liga Portugal con 66 puntos tras 28 jornadas, a siete del líder, el Oporto, y a dos del Sporting CP, que tiene un partido menos. El entrenador admitió que sus metas de títulos han cambiado. Sobre la clasificación, afirmó: «Nuestro objetivo realista es ser segundos, pero no dependemos de nosotros: aunque ganemos todo, necesitamos que el Sporting pierda dos puntos. Aún es posible, y podrían empatar. De acuerdo, no perdimos [contra el Casa Pia], pero no creo que un empate como este enaltezca en modo alguno al Benfica ni la carrera de ninguno de nosotros».