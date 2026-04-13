El futbolista ghanés Dominic Frimpong murió tras el ataque de «hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto» al autobús del equipo Berekum Chelsea

La Federación de Fútbol de Ghana confirmó que Frimpong murió por las lesiones sufridas.

En un comunicado oficial, declararon: «La GFA ha recibido con gran conmoción y profundo pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club.

Esta pérdida afecta no solo al Berekum Chelsea, sino a todo el fútbol ghanés. Dominic era un joven talento cuya dedicación y pasión encarnaban el espíritu de nuestra liga.

La GFA añadió: «Instamos a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia».

Colabora con la policía local y nacional, y se compromete a mejorar la seguridad de los equipos que viajan para evitar nuevas tragedias.