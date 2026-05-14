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«El fútbol es irracional»: Wilfried Nancy se pronuncia sobre su destitución del Celtic tras una desastrosa etapa de 33 partidos
Una experiencia maravillosa a pesar del caos
Nancy reflexionó sobre su breve y turbulenta etapa en el Celtic. A pesar de los malos resultados que provocaron su destitución en menos de cinco semanas, calificó la oportunidad de dirigir al gigante escocés como una «experiencia maravillosa». Llegó del Columbus Crew para reemplazar al anterior cuerpo técnico, pero su intento de renovar la identidad táctica del club fracasó de inmediato.
En el podcast Training Ground Guru reconoció: «Fue una experiencia maravillosa porque, ante todo, tienes la pasión. Hago mi trabajo con pasión. Por eso me encanta mi trabajo y busco jugadores que jueguen con pasión. En este club, entre la afición y en la ciudad, se puede sentir. Ha sido increíble por eso».
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Los cambios tácticos y la presión de Glasgow
La salida del francés se atribuyó a su insistencia en implantar un sistema 3-4-3, un cambio radical respecto al estilo de la plantilla del Celtic. Nancy insiste en que el club lo contrató por sus ideas innovadoras, pero admite que la gran presión que rodeaba al equipo acabó marcando su destino.
Nancy explicó: «El Celtic me contrató para cambiar el estilo de juego. No soy un entrenador conservador, por eso me contrataron. Teníamos un plan claro, pero la presión fue aumentando. Seguíamos teniendo todo en nuestras manos para adaptarnos. Mi idea no era cambiarlo todo, eso es imposible. No soy tan tonto como para venir y cambiarlo todo. La idea era aportar algo nuevo paso a paso. Pero la presión fue tan enorme que pasó lo que pasó».
No me arrepiento de haberme mudado a Parkhead
A pesar de su breve paso, Nancy habla con humildad de su experiencia y revela que rechazó otras ofertas para ir al East End de Glasgow. Su etapa de 33 días es una de las más cortas de la historia moderna del club, pero el entrenador no guarda rencor a la directiva ni a la afición por su rápida destitución, cuando aún se peleaba por el título.
Sobre la imagen del club, Nancy afirmó: «Me atrajo mucho la imagen del Celtic, por eso acepté ir pese a tener otras ofertas. Lo puse todo en perspectiva. Luego cambiaron de opinión por la presión, pero lo pasé muy bien allí. No tuve tiempo para aplicar mi método de trabajo, pero así son las cosas. No tengo nada malo que decir; forma parte de mi trayectoria».
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Nancy quería más tiempo
Al concluir sus reflexiones sobre su salida, Nancy añadió: «Recibí un enorme apoyo del presidente y de todos. Pero, al final, lo que cuenta son los resultados y, sin ellos, es difícil avanzar. El fútbol es irracional a veces; por eso es obvio que no tuve tiempo suficiente. Las cosas podrían haber ido mejor, pero la vida se compone de momentos. Quizá no fue el mejor momento».
El Celtic es segundo de la Premiership escocesa, a un punto del líder, el Hearts, antes del decisivo duelo de la última jornada este sábado.