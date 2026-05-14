«El fútbol es irracional»: Wilfried Nancy se pronuncia sobre su destitución del Celtic tras una desastrosa etapa de 33 partidos

Nancy reflexionó sobre su breve y turbulenta etapa en el Celtic. A pesar de los malos resultados que provocaron su destitución en menos de cinco semanas, calificó la oportunidad de dirigir al gigante escocés como una «experiencia maravillosa». Llegó del Columbus Crew para reemplazar al anterior cuerpo técnico, pero su intento de renovar la identidad táctica del club fracasó de inmediato.

En el podcast Training Ground Guru reconoció: «Fue una experiencia maravillosa porque, ante todo, tienes la pasión. Hago mi trabajo con pasión. Por eso me encanta mi trabajo y busco jugadores que jueguen con pasión. En este club, entre la afición y en la ciudad, se puede sentir. Ha sido increíble por eso».