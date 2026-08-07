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El «fútbol cruel» juega en contra de la leyenda del Wrexham Paul Mullin, pero la exestrella del Wrexham respalda a Kieffer Moore para liderar la lucha por el ascenso a la Premier League
Mullin marcó 110 goles con el Wrexham y logró tres ascensos
Tras la sorprendente compra culminada por Ryan Reynolds y Rob Mac en el Racecourse Ground en 2021, hacían falta fichajes de relumbrón para estar a la altura de una gran ambición. Mullin fue uno de los primeros en llegar.
Marcó unos notables 79 goles en sus dos primeras temporadas como jugador del Wrexham, y en la segunda conquistó el título de la National League. La League Two la superó sin apenas dificultades, mientras que los libros de récords se reescribieron en 2024-25 con un tercer ascenso consecutivo en la pirámide de la EFL.
Mullin era ya por entonces uno de los favoritos de la afición y un héroe de culto, pero empezó a perder posiciones en el orden de preferencias de Phil Parkinson y se quedó sin la oportunidad de demostrar su valía en el Championship. Encadenó cesiones en el Wigan y el Bradford.
El delantero de 31 años se ha incorporado ahora al Rotherham, de la cuarta categoría, como agente libre, con su contrato con el Wrexham rescindido.
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Mullin se unió al Rotherham tras su salida del Wrexham
Siempre ocupará un lugar especial en el corazón de los aficionados de los Red Dragons, y Trundle, hablando en asociación con Stake, explicó a GOAL la decisión del Wrexham de seguir adelante sin una leyenda moderna: «El fútbol es cruel, ¿verdad? Miras lo que ha hecho Mulls y, para mí, el Wrexham no estaría donde está sin él. Así funciona el fútbol. Mulls siguió su camino, nunca tuvo realmente su oportunidad en el Championship.
«Con los jugadores que tienen allí, cuentan con distintos tipos de futbolistas que pueden marcarte goles diferentes. Tienen amenazas en ataque desde todos los ángulos».
Mullin publicó en las redes sociales, al despedirse con emoción del Wrexham: «De todo corazón, muchas gracias a todos los aficionados, estén cerca o lejos. Lo que creamos juntos es algo de lo que siempre me sentiré orgulloso.
«Este club es especial y lo ha sido para mí y mi familia desde el principio. No quiero otra cosa que ver a este club seguir progresando, por toda esa gente que se unió para mantenerlo con vida y por Ryan Reynolds y Rob Mac, que son dos personas especiales. Puede que este sea el final para mí como jugador, pero no hay ninguna posibilidad de que sea el final de mi amor y mi cariño por el club».
Los hombres clave señalados en la lucha por el ascenso a la Premier League
Reynolds y Mac han seguido poniendo fondos a disposición en varios mercados de fichajes, lo que ha permitido realizar incorporaciones habituales en la parcela ofensiva. No todos esos fichajes han salido bien, pero el Wrexham tiene bien cubierta la delantera.
Al valorar sus opciones para la campaña 2026-27, Trundle, que pasó dos años en el Racecourse entre 2001 y 2003, añadió: «Kieffer Moore siempre te va a dar goles y, por la forma en la que juega Parky también, irá un poco más directo, algo que a veces me gusta porque creo que la gente puede abusar un poco del juego elaborado.
«Cuando tienes a alguien como Kieffer Moore, especialmente con esa amenaza aérea, cuando metes esos balones, genera muchísimos problemas y te dará goles. Creo que todo pasa por mantenerlo en forma porque, si puedes mantenerlo en forma, es alguien que puede darte ese ascenso».
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Partidos del Wrexham 2026-27: estrenos en la Carabao Cup y el Championship
Moore vio puerta en 13 ocasiones con el Wrexham la temporada pasada, mientras que Josh Windass aportó 17 goles entre todas las competiciones. Bailey Cadamarteri figura entre los que han marcado en la pretemporada, mientras que Sam Smith y Davis Keillor-Dunn ofrecen alternativas para que el veterano técnico Parkinson las tenga en cuenta.
El Wrexham volverá a la competición oficial el viernes, cuando se mida al Middlesbrough en la primera ronda de la Carabao Cup, antes de que arranque la búsqueda de valiosos puntos en el Championship y otro intento de ascenso a la Premier League en un derbi ante el Cardiff el 17 de agosto.
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